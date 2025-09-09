Sucesos

Familia de la actriz Natalia Rae le dedica un sentido mensaje tras su extraña muerte

La actriz Natalia Rae fue encontrada sin vida en una lujosa torre de apartamentos en San José

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Natalia Rae
La actriz Natalia Rae fue encontrada sin vida el pasado 2 de setiembre. (X: Natalia Rae/X)

La familia de la estadounidense Natalia Rae, la actriz de cine para adultos que fue encontrada sin vida en una torre apartamental en La Sabana, en San José, le dedicó un sentido mensaje tras su extraña muerte.

Los seres queridos de la actriz, de 33 años, cuyo nombre real es Angela Kowalchuk, publicaron el mensaje a través de un obtiuario de una página web, donde contaron cómo será recordada por todos.

LEA MÁS: Actriz estadounidense Natalia Rae fue hallada sin vida en torre de apartamentos en Sabana Sur

“El martes 2 de setiembre de 2025, Angela (Angie) Stevie Kowalchuk, conocida cariñosamente como ‘Nat’, falleció repentinamente a los 33 años mientras perseguía una de las grandes pasiones de su vida: viajar al extranjero”.

Los familiares de Natalia la recordarán como un alma independiente y libre y alguien que amaba reunirse con otras personas.

LEA MÁS: Policía que manejaba patrulla que chocó contra poste en Santa Ana estaría en estado de ebridad

“Ya fuera a través de una cálida sonrisa, una conversación atenta o un acto espontáneo de bondad, perfeccionó el arte de estar plenamente presente, un don excepcional que hacía que todos a su alrededor se sintieran apreciados y amados”.

Natalia Rae
El cuerpo de la actriz fue encontrada por su compañera de cuarto. (X (Antes Twitter)/X (antes Twitter))

Además, en su mensaje destacaron que la premisa de la actriz era “ser valiente en la búsqueda de lo que te apasiona” y aseguran que siempre llevó su vida por ese camino.

“Su alma aventurera la llevó por todo el mundo, pero su corazón siempre permaneció unido a sus seres queridos. Irradiaba compasión, fuerza y ​​alegría: una fuerza brillante que dejó una huella imborrable en todos los que la conocieron".

LEA MÁS: Muerte de actriz estadounidense Natalia Rae es investigada por el OIJ

La familia de Natalia informó que su funeral se realizará el próximo 13 de setiembre en la funeraria Camino Del Sol, en el estado de Arizona.

“Para cumplir sus deseos, pedimos que los invitados vistan un atuendo elegante y colorido. A continuación, habrá una recepción con comida y bebida”.

LEA MÁS: Líder de banda de acetileno y tres sujetos más están en fuga tras millonario robo

La actriz fue encontrada sin vida el pasado martes 2 de setiembre en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur.

Según el OIJ, el cuerpo de Rae no presentaba señales de violencia, por lo que aún no se ha determinado la causa de muerte.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Natalia Rae fallecida Costa RicaActriz Natalia Rae muerta Costa RicaNatalia Rae Estados Unidos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.