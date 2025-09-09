Actriz estadounidense Natalia Rae fue hallada sin vida en torre de apartamentos en Sabana Sur

Natalia Rae. Foto: Tomada: Milenio (Milenio/Milenio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles en torno a la misteriosa muerte de la estadounidense Natalia Rae, una actriz de cine para adultos que murió la semana pasada en nuestro país.

La noticia sobre el fallecimiento de la joven de 33 años, cuyo nombre real era Angela Kowalchuk, se dio a conocer la semana pasada en medios internacionales, los cuales, únicamente, informaron que falleció el martes 2 de setiembre.

Este martes, la Policía Judicial reveló nuevos detalles sobre el caso como, por ejemplo, el hecho de que Natalia fue encontrada por su compañera de cuarto.

También se dio a conocer el lujoso lugar donde se dio su muerte.

“Según el reporte preliminar, el incidente habría sido generado minutos después de las 2 p.m., por medio del sistema de emergencias 9-1-1, en el que se indicaba que, en la habitación de una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, en Mata Redonda, San José, la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades”, informó el OIJ.

Natalia Rae se encontraba de vacaciones en Costa Rica. (X (Antes Twitter)/X (antes Twitter))

De momento, la Policía Judicial no ha determinado la causa de muerte de la estadounidense, pues a simple vista no encontraron indicios que permitan esclarecer qué fue lo que le ocurrió.

“Seguidamente, los investigadores de SIORI (Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios) se presentaron en la escena, para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, añadió el OIJ.

El cuerpo de Natalia Rae fue remitido a la Morgue Judicial, ubicada en San Joaquín de Flores, en Heredia, donde se le practicó la respectiva autopsia; posteriormente, el 4 de setiembre, una empresa de servicios fúnebres retiró el cuerpo con autorización de su familia.

La hermana de Natalia usó su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) para publicar un sentido mensaje.

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de su vida al máximo, mi querida hermana falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en las mías, y la forma en que hablaba de ustedes me transmitía lo mucho que significaba para ustedes.

“Me alegra mucho que haya podido compartir esa increíble y emocionante faceta de sí misma con ustedes, porque realmente era una de las mejores personas de este PLANETA, y espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, querido y formado parte de su vida. Para colmo, estábamos fuera del país”.