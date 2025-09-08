Teleguía Farándula

Famosa actriz Natalie Rae falleció de forma inesperada en Costa Rica

Natalie Rae y creadora de contenido para adultos tuvo misteriosa muerte en Costa Rica

Por Hillary Chinchilla Marín
Natalie Rae sumaba miles de seguidores en redes sociales
Natalie Rae sumaba miles de seguidores en redes sociales (Tomada de X/Tomada de X)

La reconocida actriz de cine para adultos Natalie Rae falleció de forma inesperada mientras disfrutaba de unas vacaciones en Costa Rica.

La estrella de OnlyFans murió la semana anterior en el país mientras se relajaba y disfrutaba de unas lindas vacaciones, así lo confirmó su hermana en la cuenta de X de la artista.

“Hola a todos, soy la hermana de Natalie y odio tener que hacer esto. Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi querida hermana falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en las mías, y la forma en que hablaba de ustedes me decía lo mucho que significaba para ustedes.

“Me alegra mucho que haya podido compartir esa faceta increíble y emocionante de sí misma con todos ustedes, porque realmente era una de las mejores personas de este planeta”, escribió la joven.

Este posteo llegó justo cuatro días después de que ella contó que había llegado a Costa Rica.

Rae había contado que, aunque venía a Costa Rica de vacaciones, iba a grabar contenido para adultos en sus diferentes plataformas.

La hermana aseguró que repatriar el cuerpo es algo costoso y por ello le pidió ayuda a sus seguidores.

“Para colmo, estábamos fuera del país. No es barato traerla de vuelta con su familia, a donde pertenece, ¡y tuvimos que crear una campaña de GoFundMe para ayudarla a regresar! Cualquier contribución que puedan hacer será de gran ayuda para brindarle el servicio que se merece. Gracias por amar a mi hermana, ella significa mucho para mí y es más importante de lo que imaginan que todos ustedes estuvieran ahí para mí”, concluyó.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

