(Video) Maribel Guardia mostró su colección de coronas y recuerdos de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México, pocas veces muestra su casa por dentro. (redes/Instagram)

Maribel Guardia pocas veces muestra su casa en México, pero esta vez hizo una excepción para enseñar su colección de coronas y varios objetos especiales que guarda de su hijo Julián Figueroa.

La actriz y cantante costarricense hizo un video en sus redes, en el cual exhibió uno de sus rincones más especiales, pues está guardando algunas cosas para hacer espacio.

En uno de los muebles se logra ver una gran cantidad de coronas que, según dijo, en un momento llegó a tener más de 70, pero muchas de ellas las ha regalado a empleadas para sus hijas.

“Me hacían reina de todo. Gracias a Dios fui reina de todo, de los mercados, de los taxistas, de albañiles, de todo, y les agradezco tanto esos regalos tan lindos porque son reflejo del cariño que me tenían”, mencionó quien fuera miss Costa Rica 1978.

En el estante también tiene fotos de su fallecido hijo Julián, cuando le dieron el premio a mejor actor de teatro, y cuando trabajaron juntos en una telenovela, así como reconocimientos que le han hecho a lo largo de su carrera.

Maribel Guardia contó que llegó a tener hasta 70 coronas de belleza. (redes/Instagram)

Asimismo, tiene una foto de gran tamaño en la que sale junto con su hijo, luego de cantarle juntos a la Virgen de Guadalupe en el 2023.

“Más allá de que la traigas o no la traigas, la traigo en mi corazón (a la Virgen de Guadalupe), porque ella me ha dado regalos enormes con Julián todo el tiempo. De que huelo a rosas cuando estoy leyendo el rosario, y es un regalo de que ella me dice: ‘¿Sabes dónde tengo a tu hijo?, con mi hijo’. Yo sé que ella me ha dicho que Julián está con su hijo, con Jesús, y eso me dio mucha paz en momentos de muchísimo dolor”, dijo.

En otro de los muebles, también tiene una gran colección de VHS de películas y novelas en las que ha participado, aunque reconoció que muchos de los libretos de esas películas y de algunas de las obras de teatro ya los ha botado a la basura.

Maribel reconoció que es una gran “devoradora de libros” y que esa disciplina se la inculcó a su hijo desde muy niño, tanto que Julián se leyó Don Quijote de la mancha a los 10 años.

Maribel Guardia guarda muchos recuerdos y premios de su hijo Julián Figueroa. (redes/Instagram)

Además, contó que su hijo (fallecido el 9 de abril de 2023) estaba estudiando sicología, porque quería “ayudar a mucha gente que pasó lo que él vivió (la muerte de su padre Joan Sebastian el 13 de julio de 2015), que fue tan duro”.

“No llegó a realizarse (como sicólogo), pero era su sueño. Además, de la música, porque era apasionado de la música, componía canciones espectaculares, cantaba montado a caballo, tenía un show a caballo increíble, mi hijo, iba a ser una gran estrella porque ese show que tenía era maravilloso como el de su papá”, agregó.

Maribel reconoció que su hijo tenía un gran talento, pero que nunca se lo decía, pero que desde niño supo que sería muy talentoso.