Maribel Guardia tomó una decisión con las cenizas de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia contó lo que hará con las cenizas de su hijo. (Instagram/Instagram)

A más de dos años del trágico fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia dio un paso importante en su proceso de duelo.

Según el medio El Heraldo de México, la cantante tomó la decisión de llevar las cenizas de su hijo a un nicho.

LEA MÁS: Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto

En un emotivo encuentro con los medios de comunicación, la artista compartió los detalles de esta decisión y cómo se siente al respecto.

“Justo este jueves fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días haré el trámite para depositar las cenizas”, expresó Maribel, conmovida.

LEA MÁS: ¿Triángulo amoroso? Maribel Guardia aclara rumores sobre su matrimonio

También, aseguró que conservará una pequeña parte de las cenizas cerca de ella. “Sacaré unas poquitas para mí, para traerlas aquí”, dijo, señalando su pecho, un gesto que simboliza el lazo eterno que la une a su hijo.

Julián Figueroa, quien también fue cantante y actor, murió en abril de 2023 a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Desde entonces, Maribel Guardia mantuvo las cenizas de su hijo en su hogar, compartiendo en varias ocasiones lo difícil que ha sido sobrellevar su pérdida y cómo la acompaña en su vida diaria.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció en 2023 a los 27 años. Foto: Facebook (Facebook/Facebook)

La artista aseguró frente a los medios que está lista para este paso porque siente la presencia de su hijo en todo momento, como si siempre la estuviera acompañando.

La noticia ha conmovido a sus seguidores, quienes han enviado mensajes de cariño y solidaridad hacia Maribel, reconociendo el dolor y la fortaleza que ha mostrado en estos años difíciles.

Aunque dejar ir las cenizas marca un momento importante, ya que demuestra que el vínculo con Julián permanecerá intacto, llevándolo siempre en su corazón mientras continúa con su vida y sus proyectos.