¿Triángulo amoroso? Maribel Guardia aclara rumores sobre su matrimonio

Maribel Guardia cerró bocas con un contundente mensaje

Por Fabiola Montoya Salas
Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto
Maribel Guardia compartió un mensaje en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Maribel Guardia rompió el silencio y aclaró los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso con su esposo, el abogado Marco Chacón.

Guardia, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos junto a su esposo para desmentir los rumores y escribió:

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. De testigo la cámara que tomó estas fotos”.

La cantante aseguró que todo lo que se dice sobre su matrimonio es puro chisme creado por personas que inventan historias sin fundamento.

Maribel Guardia Marco Chacón
Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. (Instagram/La Nación)
Maribel Guardia Marco Chacón
Maribel Guardia volvió a estar en el foco mediático. (Instagram/La Nación)

Esta publicación de la tica se da luego de que medios internacionales como El Excelsior dieron a conocer que Guardia habría decidido tomar revancha ante una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón. Se dice que la actriz habría encontrado apoyo emocional en uno de sus compañeros de trabajo durante las grabaciones de una serie.

A lo largo de 2025, Guardia ha enfrentado varias situaciones personales que la han puesto nuevamente en el ojo público, incluyendo conflictos con su nuera, Imelda Garza Tuñón, y los rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposo con una de sus alumnas en la universidad donde trabajaba.

La revista TVNotas publicó el pasado martes 19 de agosto una entrevista con una mujer cercana a Maribel Guardia. Según la fuente, la actriz habría mantenido un romance con Emmanuel Orenday, su compañero en la serie Cómplices, durante los descansos de las grabaciones, cuando ambos se encontraban en privado.

emmanuel orenday
Emmanuel Orenday es actor. Instagram. (emmanuel orenday/emmanuel orenday)

“Durante los descansos, él se metía al camerino de ella para darse besos. Estaban muy ilusionados. Maribel le devolvió a su esposo con la misma moneda”, señaló la fuente.

Además, se indica que Guardia probablemente negará lo sucedido para mantener la imagen de un matrimonio perfecto, aunque varios miembros del elenco y la producción, incluidos Lucía Méndez y Laura Flores, habrían sido testigos de lo ocurrido.

“Maribel debe hacer lo que la haga feliz, al igual que Marco”, concluyó la fuente.

