Maribel Guardia brilló en famoso festival, pero fue duramente criticada. (Instagram/Instagram)

Maribel Guardia, la reconocida artista costarricense, formó parte del Festival de las Fiestas Agostinas en Maryland, Estados Unidos.

Estas fiestas, originarias de El Salvador, celebran al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital, y son consideradas una de las festividades más importantes de ese país. En territorio estadounidense, se realizaron como parte de los festivales latinos.

Durante su presentación, Maribel lució un llamativo atuendo rojo brillante que destacaba su cuerpazo, acompañado de una corona y tacones altos. Sobre el escenario, interpretó canciones rancheras y mostró su habilidad para el baile, logrando mantener al público animado y complaciendo a sus seguidores.

Sin embargo, su show también generó opiniones divididas en redes sociales. En un video compartido por la cuenta Lafayton en TikTok, varios usuarios no tardaron en lanzar críticas:

“Ella no es cantante, nunca se le dio, sorry”, “Ya, por favor, ya, por favor”, “Ya pasó su tiempo”, “Muy poca gente y ya no tiene voz”, “¿Por qué la necesidad de vestirse así?“, ”Todo tiene su tiempo" y “Es muy buena actriz, pero ya que le deje campo a otra nueva generación”, fueron algunos de los comentarios.