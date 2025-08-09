Conciertos

Maribel Guardia brilló en famoso festival, pero fue duramente criticada

Maribel Guardia brilló sobre el escenario, pero su presentación fue blanco de críticas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Tras horas inmersa en uno de los mayores escándalos públicos de toda su carrera artística, Maribel Guardia se volvió a referir este miércoles a la denuncia que interpuso contra su exnuera y madre de su único nieto, Imelda Garza Tuñón.
Maribel Guardia brilló en famoso festival, pero fue duramente criticada. (Instagram/Instagram)

Maribel Guardia, la reconocida artista costarricense, formó parte del Festival de las Fiestas Agostinas en Maryland, Estados Unidos.

LEA MÁS: Sale a la luz cómo reaccionó Jennifer López cuando la tienda Chanel le negó la entrada

Estas fiestas, originarias de El Salvador, celebran al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital, y son consideradas una de las festividades más importantes de ese país. En territorio estadounidense, se realizaron como parte de los festivales latinos.

LEA MÁS: Mahyla Roth vive ansiado momento tras ganar miss Universo Costa Rica 2025

Durante su presentación, Maribel lució un llamativo atuendo rojo brillante que destacaba su cuerpazo, acompañado de una corona y tacones altos. Sobre el escenario, interpretó canciones rancheras y mostró su habilidad para el baile, logrando mantener al público animado y complaciendo a sus seguidores.

LEA MÁS: Glenda Umaña está muy dolida por algo que le hicieron y envía un alarmante mensaje

Sin embargo, su show también generó opiniones divididas en redes sociales. En un video compartido por la cuenta Lafayton en TikTok, varios usuarios no tardaron en lanzar críticas:

“Ella no es cantante, nunca se le dio, sorry”, “Ya, por favor, ya, por favor”, “Ya pasó su tiempo”, “Muy poca gente y ya no tiene voz”, “¿Por qué la necesidad de vestirse así?“, ”Todo tiene su tiempo" y “Es muy buena actriz, pero ya que le deje campo a otra nueva generación”, fueron algunos de los comentarios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Maribel GuardiaConciertoFestival de las Fiestas AgostinasEl Salvador
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.