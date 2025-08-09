Mahyla Roth vive ansiado momento tras ganar miss Universo Costa Rica 2025

Mahyla Roth visitó el Parque Nacional Cahuita este sábado. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

A menos de un mes de haber sido coronada miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth vive el momento más ansiado de su reinado.

La reina de belleza llegó este viernes a Cahuita, en Talamanca de Limón, donde inició una gira muy especial para ella.

Roth es oriunda de esa zona del país y visitar su pueblo era una de las cosas que más quería hacer tras ganar el concurso, el pasado 19 de julio.

La representante de Costa Rica en el Miss Universo 2025 estuvo este viernes en la escuela Comadre y en el Colegio Técnico Profesional Valle de la Estrella, donde estudió.

Mahyla Roth vivió un momento de su reinado que nunca olvidará

Ahí compartió con la comunidad estudiantil a quienes motivó a luchar por sus sueños en un discurso que dio.

También fue recibida por líderes comunales y representantes municipales y este sábado inició una visita muy especial, pues estuvo en el Parque Nacional Cahuita.

Mahyla había dicho a La Teja hace unas semanas que ansiaba ir a Cahuita a celebrar con su gente el triunfo.

La tica está quemando sus últimos cartuchos “libre”, ya que pronto se tiene que concentrar en su preparación para la competencia mundial, así como asumir las responsabilidades que le asigne la organización como parte de su reinado.

Mahyla Roth hace visitas muy especiales por su reinado

