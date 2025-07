Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, confiesa a cuál equipo del fútbol tico es aficionada

Mahyla Roth confesó a La Teja muchos secretos de ella, entre esos el equipo de fútbol tico al que es aficionada. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

En medio del furor por el inicio del Torneo de Apertura 2025, Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, nos confesó a cuál equipo del fútbol tico es aficionada.

Aunque ahora es toda una reina, la oriunda de Cahuita ha practicado muchos deportes, entre esos el fútbol, por lo que sí es una fiebre del llamado “deporte rey”.

La Teja le preguntó a Roth sobre el equipo tico que sigue, durante una entrevista que le hicimos a mediados de semana para hablar de su reinado y conocer más de ella.

“Soy liguista”, reveló Mahyla, quien también habló de la sequía de títulos de campeonato que arrastra el club manudo desde hace varios torneos.

“¡Qué triste! Pero yo no pierdo la fe (de un campeonato rojinegro). Digo que algún muñequito nos tienen enterrado; de verdad, porque no es normal que todo el campeonato nos vaya bien y no en la final. No le pierdo la fe. De hecho, el campeonato pasado dije que de fijo íbamos a ganar, pero no se nos dio”, explicó la reina de belleza.

Mahyla Roth se convirtió en miss Universe Costa Rica 2025, el pasado sábado 19 de julio. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mahyla espera que la llegada de Óscar “Macho” Ramírez al club se vea reflejada pronto en títulos, pues es de las que le tiene fe al entrenador.

“No pierdo la esperanza de que ese efecto Machillo funcione”, mencionó.

Roth nació en Alajuela, pero a días de nacida sus papás se la llevaron a vivir a Cahuita en Talamanca de Limón, y aunque dice que es oriunda del Caribe, sus “raíces” rojinegras las honra siendo liguista.

Mahyla asegura que antes se sabía hasta el nombre de todos los jugadores de la Liga, y afirma que se hizo manuda por su papá, quien, aunque es suizo, se declara aficionado al León.

“Siempre veía los partidos con mi papá, ya ahorita no tanto, solo la semifinal y la final”, agregó la representante tica en el Miss Universo 2025, que será en Tailandia.