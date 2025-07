Mahyla Roth habla por primera vez del desmayo de excandidata en Miss Universe Costa Rica 2025

Natalia González fue auxiliada por varias de sus compañeras al sufrir el quebranto de salud en medio show del Miss Universe Costa Rica 2025. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, se refirió por primera vez al desmayo que sufrió la excandidata Natalia González el sábado pasado, durante la gala de coronación del concurso de belleza.

Naty se desvaneció y, en pleno show, debió ser auxiliada por varias de sus compañeras, en el inicio del anuncio de las candidatas que avanzaban al “top 10”. La situación obligó a retirar a la experimentada modelo del escenario y, tras restablecerse, volvió.

Mahyla Roth habló este miércoles con La Teja en su primera entrevista con este medio tras coronarse miss Universe Costa Rica 2025. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Sobre el tenso y preocupante momento, Mahyla habló este miércoles en una entrevista que le hizo La Teja.

“Todos somos humanos. Con el caso de Naty, a mí me dolió muchísimo. En ese momento estaban llamando al ‘top’ y no podía dejar de pensar en que ella estuviera bien. Yo estaba en el escenario y decía: ‘Uy, Dios mío, que no le haya pasado nada, que todo esté bien’”, afirmó Mahyla.

Cuando vio que González se reincorporó al grupo, a la nueva soberana de la belleza costarricense le volvió el alma al cuerpo.

“Cuando se reintegró, yo estaba tan feliz y le di las gracias a Dios porque uno deja de verlas como compañeras, son como hermanas. Convivir tanto tiempo, de verdad, que hace un lazo tan bonito y es algo (lo que le pasó a González) que a cualquiera le pudo haber pasado, me pudo haber pasado a mí”, agregó.

Mahyla lamentó que la gente comenzara a sacar conclusiones respecto a qué pudo afectar la salud de Naty, pues en redes algunos asociaron el quebranto de salud con “dejar de comer”.

“¡Qué triste! Uno no puede opinar de algo que no tiene idea. Es algo que a cualquiera le puede pasar. Pasa en un concurso de belleza, puede pasarle a un jugador en medio partido, le puede pasar a alguien presentando una tesis. Todos somos humanos”, dijo.

Natalia González se repuso y pudo continuar en la competencia. En la foto en el desfile en traje de gala. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Aclaró que durante todo el proceso, la organización veló por el bienestar de todas por igual, y pasaban pendientes de las comidas y la hidratación de cada una.

La lamentable situación de Natalia se volvió viral por los videos que circularon en redes del momento e incluso tuvo eco internacional.