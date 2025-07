Mahyla Roth pudo representar a otro país en Miss Universo, pero revela por qué eligió Costa Rica

Mahyla Roth deslumbró este miércoles con este hermoso vestido rojo en su primera entrevista con La Teja. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Cuatro días después de su coronación como miss Universe Costa Rica 2025 (MUCR), Mahyla Valeria Roth Benavides sigue tan feliz como el día que la anunciaron reina.

“Es como si la corona me la hubieran puesto hace una hora”, afirmó la bella este miércoles en la primera entrevista que dio a La Teja tras su triunfo del sábado.

La oriunda de Cahuita de Talamanca, en Limón, de 26 años, reconoció que los días posteriores a la victoria han sido de mucho trabajo, pues anda de aquí para allá cumpliendo sus primeros compromisos como reina, entre esos, las entrevistas.

“Ser reina es un trabajo de tiempo completo, pero soy feliz haciéndolo, entonces lo disfruto muchísimo. Las entrevistas (con los medios) las he disfrutado muchísimo porque todas son diferentes, las personas que se me acercan… Es superlindo ver el amor y apoyo hacia mí”, mencionó la ojiverde sobre lo que más le ha gustado de su poco tiempo como MUCR.

Con las emociones aún a flor de piel, Mahyla vive y agradece por el sueño que se le hizo realidad y que comenzó a manifestar desde que tenía 8 años, tiempos en los que ponía a su mamá a anunciarla como miss Costa Rica, a coronarla con una tiara de “feliz cumpleaños” y a entregarle un ramo de amapolas para hacer más creíble aquella fantasía infantil.

“El sentimiento que tengo es de gratitud. Siempre he dicho que la gratitud es lo más importante que podemos tener en la vida, porque cuando somos agradecidos somos un imán de cosas buenas”, refirió sobre el sueño que le cumplió a la niña que fue.

Mahyla Roth Benavides y sus papás Peter Roth y Estela Benavides. En la foto también aparece el hermano de la miss, Samuel. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Podía representar a dos países

La estudiante de Administración de empresas tenía doble oportunidad de hacer realidad su anhelo, pues además de costarricense es suiza, entonces otro camino que podía tomar si se le negaba la corona nacional era competir en el Miss Suiza.

A pesar de que ama profundamente el país donde nació su papá y está orgullosísima de llevar esas raíces, su sueño siempre fue ser de Costa Rica en el Miss Universo.

“También podía representar a Suiza, pero no lo vi como una opción. ¡Es que nací y crecí en Costa Rica! Yo de verdad le tengo un cariño enorme a Suiza porque mi papá es de allá, tengo familia allá y muchos amigos, es un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, pero mi corazón pertenece a Costa Rica. Entonces dije que si iba a participar en algún momento (en un Miss Universo), iba a ser representando a Costa Rica”, confesó.

Roth contó que su familia de allá sabía de las aspiraciones de ser reina nacional de belleza en Costa Rica y que en todo momento la apoyaron. Ahora que saben que ganó y que irá al Miss Universo, la contentera se desborda.

“Están superfelices. Me dicen que no lo pueden creer, que qué emoción. Yo les había dicho hace unos años que me gustaría participar (en el concurso de Costa Rica) y siempre me preguntaban que cuándo me iba a meter, cuándo iba a participar. A pesar de la distancia, siempre me estaban apoyando, me apoyaron muchísimo”, mencionó Mahyla.

La guapa caribeña siempre se ha mantenido en contacto con su familia suiza, de hecho, recordó que aprendió a hablar suizo-alemán para compartir con sus tíos, primos y demás familiares que venían de Suiza a visitarlos.

“Siempre fue un idioma que se habló en la casa desde pequeña”, dijo tras sorprender con un mensaje en esa lengua, una de las más complicadas de aprender.

“¿Y qué del ciudadano suizo tiene Mahyla?”, le consultamos. “De Suiza tengo lo puntual. Soy superpuntual y muy estructurada”, respondió con su particular simpatía.

Mahyla Roth se convirtió el sábado 19 de julio en Miss Universe Costa Rica 2025. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Más allá de su sangre europea o costarricense, otras de las cualidades que destacó de ella fueron su humildad, su disciplina y lo trabajadora que es.

Precisamente dice que esos tres factores fueron los que la llevaron a ganar el MUCR 2025.