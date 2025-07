¡Destino y reinado! La increíble historia del nombre de Mahyla Roth

Mahyla Roth Benavides y sus padres, Peter Roth y Estela Benavides, y su hermano el día de la coronación de Miss Universe Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

En la casa de los Roth, en Cahuita, Limón, nunca se hablaron de princesas de cuento. Ahí, más bien, se vivía con una verdadera reina de belleza que anhelaba con todo su ser la corona más importante del país, un sueño que por fin se hizo realidad.

Desde que Mahyla Roth nació, sus juegos infantiles siempre giraron en torno a una coronación. Hoy, esos sueños de infancia se han convertido en una dulce realidad, tal como lo recuerdan sus padres, Peter Roth y Estela Benavides.

Ellos han sido los mayores impulsores de ese sueño, pues desde que su hija les confió, a los 7 años, que quería ser Miss Costa Rica de grande, nunca le negaron su apoyo. Al contrario, la acompañaron en cada paso del camino hacia esa corona.

Doña Estela da fe de que ese siempre fue el deseo de Mahyla, desde que ella, por iniciativa propia, les pidió inscribirla en el Miss Costa Rica Infantil 2006, certamen que finalmente ganó.

“Ella desde niña jugaba a ser reina. Me pedía que la anunciara con fuerza, que le hiciera un ramo con amapolas del jardín, que la coronara en la parte alta de la cocina como si fuera una tarima. Era muy serio para ella, no era cualquier juego”, dijo muy emocionada al recodar.

Mahyla Roth Benavides participó en su primer certamen de belleza a los 8 años y lo ganó. (redes/Instagram)

Por eso, este sábado 19 de julio cuando anunciaron que Mahyla era la nueva reina de Costa Rica en la cabeza de su mamá solo pasaban aquellos recuerdos de cuando la veía con el vestido grande de la abuela caminando sobre las piedras, como si anduviera en tacones, para que ella la coronara.

“Me decía, bueno, ahora sí mami, prepárate, viene la coronación, pero aquello era formal, era algo muy, muy serio para ella, inclusive, cambiaba su personalidad, era como, ok, mami, ahora sí, viene el momento especial, tienes que decirlo muy fuerte: ‘¡ella es Miss Costa Rica!’. Era ese juego siempre, y era muy curioso, o sea, en otros momentos, para mí era una niña que jugaba a ser una reina, pero, conforme pasaban los años, sentí que era muy consecuente esa idea de ser reina de Costa Rica", mencionó doña Estela.

No era su nombre real

El nombre de la nueva Miss Universe Costa Rica también fue parte del destino. Según relató su mamá, aunque desde los primeros días de embarazo acordaron llamarla Melanie, pocos días antes de nacer, todo cambió por culpa de una modelo.

Doña Estela Benavides siempre ha acompañado a su hija en todos sus concursos. Ella se está quedando en casa de su hija para ayudarla estos días. (Cortesía/Cortesía)

Una hermosa rubia que engalanaba la portada de una revista capturó la atención de la mamá justo antes de entrar al consultorio médico.

“Vi a una rubia en portada y decía ‘Mayla’. ¡Me encantó! Le dije a mi esposo: ‘Mirá qué nombre tan lindo’. Y aunque al inicio me dijo que no se parecía a Melanie, cuando lo vio escrito me respondió: ‘Okay, está bonito’. Así fue como se convirtió en Mahyla. Nunca más volví a escuchar ese nombre en otra persona", explicó.

El jardín de su casa en Cahuita y el mar Caribe siempre la vieron soñar con su corona de Miss Costa Rica. (redes/Instagram)

En su familia siempre le vieron esa chispa y esa luz para brillar en cualquier escenario, pero así como la apoyaban con su sueño también le exigían que no descuidara sus estudios y por eso es que hoy cuenta con la carrera de sociología y está cursando administración de empresas. Además, habla inglés y suizo-alemán, por la descendencia de su padre.

“Recuerdo que venía en el bus y pasaba estudiando, repasando, y de verdad, las calificaciones nunca bajaron, para nada. Después le dio por meterse al Miss International (2020) y ganó, siento que eso ella ya lo traía, y le soy muy sincera, cuando yo la vi el sábado con su ramo de flores y la corona vi como la transición de una niña convirtiéndose en una adulta, convirtiéndose en una verdadera reina”, dijo la mamá.

Mahyla nunca jugó a ser la princesa de Disney, según contó su mamá, todo tenía que ver con concursos de belleza. (redes/Instagram)

Después de viajar a Japón en el 2022 y quedar entre las semifinalistas en Miss International fue cuando se propuso prepararse mucho más para inscribirse en el Miss Costa Rica, ahora conocido como Miss Universe Costa Rica.

Un triunfo de todos

Aunque hoy Mahyla vive ahora en San José, su familia sigue siendo su ancla, pues son muy unidos y se comunica tanto con sus padres como con su hermano a diario.

“Siempre lloro cuando se va, es mi princesa desde que nació”, admite la mamá, con la voz entrecortada.

Mahyla Valeria Roth Benavides será quien represente a Costa Rica en el Miss Universo en Tailandia. Fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Aunque nació en San Ramón de Alajuela, sus padres después de la cuarentena se fueron para Cahuita donde el mar también se convirtió en testigo de su gran sueño, por eso su traje de fantasía estaba inspirando en el Mar Caribe.

Ese gusto y habilidad por las manualidades los heredó de su madre, quien también recordó cuando le cosía sus vestiditos. Y de su padre la disciplina y el esfuerzo por hacer siempre bien su trabajo. De ambos, heredó su fe inquebrantable en Dios que la hizo confiar siempre en su que su sueño se cumpliría.

Mientras Mahyla se prepara para brillar ante el universo en noviembre en Tailandia, su mamá, su papá y su hermano seguirán ahí, detrás de cámaras, siendo su respaldo, su raíz, su fuerza.

“Verla lograr esto me hace sentir agradecida con Dios. Es una bendición verla cumplir su sueño. Ahora vamos por más, con fe, humildad y disciplina”, quien dio a luz a la mujer más linda de Costa Rica.