(Fotos) Así lucía Mahyla Roth años atrás cuando apenas empezaba a soñar con ir al Miss Universo

Mahyla Roth Benavides fue coronada Miss Universe Costa Rica 2025 y ahora se prepara para ir al Miss Universo. (redes/Instagram)

Mahyla Roth Benavides participó en su primer certamen de belleza cuando apenas tenía 8 años y desde entonces se propuso trabajar duro para ir a un Miss Universo representando la belleza costarricense.

Este 19 de julio fue coronada Miss Universe Costa Rica 2025 y en noviembre deberá viajar a Tailandia para participar en el concurso internacional que desde niña soñó.

LEA MÁS: Mahyla Roth ya logró lo que pocas misses ticas han podido

Mahyla Roth siempre fue una muñequita. (redes/Instagram)

Aunque desde siempre ha sido una mujer muy bella, a la limonense igual le tocó ponerle bonito para lucir un cuerpazo en la final de este sábado.

“Nadie nace siendo su mejor versión, es un proceso de construcción de todos los días. Hace unos años estaba lejos de tener una ‘buena pasarela’ o quizás ‘el cuerpo de mis sueños’. Hoy me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y por la que he trabajado durante los últimos años y sigo trabajando día con día”, publicó Mahyla pocos días después de inscribirse en el Miss Universe Costa Rica.

Desde niña a Mahyla Roth le encantan los certámenes de belleza. (redes/Instagram)

La socióloga y actual estudiante de la carrera de administración de empresas, de 26 años, tiene en sus redes sociales varias fotografías de su infancia y adolescencia donde queda demostrado que desde siempre ha sido una princesa.

LEA MÁS: Rafa Pérez, novio de Mahyla Roth, dice qué piensa sobre la “maldición de las misses”

Así lucía Mahyla Roth cuando estaba en su época de colegio. (redes/Instagram)

Un gran detalle que resaltó de ella en la final del Miss Universe es que confeccionó sola su propio traje de fantasía, el cual estaba inspirado en el mar Caribe y tiene lentejuelas, perlas y otros detalles hechos a mano.

Aunque nació en Alajuela creció en Cahuita junto a su familia, donde ir al mar era de sus pasatiempos favoritos en su adolescencia.

Mahyla Roth ama ir a las playas del Caribe Sur. (redes/Instagram)

Mahyla Roth trabajó muy duro para mejorar su físcio para el Miss Universe Costa Rica. (Captura/Captura)

La nueva Miss Universe Costa Rica lucía muy distinta hace algunos años atrás. (Captura/Captura)

Mahyla Roth lució un cuerpazo en la prueba de traje de baño. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En otro de sus posteos en redes sociales, la nueva reina de la belleza costarricense envió un mensaje de que “nadie es perfecto” y que lo “perfecto es enemigo de lo posible”, mientras iba viviendo su proceso de transformación física.

LEA MÁS: Natalia González, candidata del Miss Universe Costa Rica, reaparece tras desmayo en pleno escenario

“Recordarles también que nunca es tarde para empezar a trabajar por nuestros sueños y buscar nuestra mejor versión. Amarnos, cuidarnos y valorarnos, pero sobre todo, recordando que todos los procesos son diferentes y nunca compararnos con nadie”, había publicado la hermosa reina que para ese entonces aún no había ganado su corona más importante.