Natalia González, candidata del Miss Universe Costa Rica, reaparece tras desmayo en pleno escenario

Natalia González aseguró que ella se alimentó e hidrató bien, pero su cuerpo le exigió descando. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Natalia González, la candidata del Miss Universe Costa Rica que se desmayó en pleno escenario durante la gala final, rompió el silencio tras lo sucedido en el evento.

González se pronunció por medio de dos publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación Naty explicó que para ella fue un momento muy doloroso porque se había preparado mucho para ese gran evento, sin embargo, aseguró que sale más fuerte tras lo sucedido.

“Hoy fue la final del concurso de mis sueños. Me preparé con el alma, con disciplina, con fe… pero mi cuerpo me jugó una sorpresa al principio de la noche y me desvanecí. No pude ni siquiera clasificar, y sí, duele. Duele porque lo soñé, porque lo trabajé, porque lo sentía tan cerca. Pero también estoy en paz. Porque lo di todo. Porque me entregué con amor, y eso nadie me lo quita. A veces los sueños no se terminan, solo cambian de forma. Hoy no gané una corona, pero gané fuerza, resiliencia y una historia. Gracias a todos los que caminaron conmigo. El corazón sigue firme… y yo también".

El angustiante momento se dio durante la gala final. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la otra publicación, González explicó que ella se había preparado en todo sentido, pero simplemente su cuerpo se necesitó un descanso. Además, destacó Osmel Sousa, preparador de reinas venezolanas.

“Me desperté y pensé que lo de ayer fue una pesadilla, jaja. PERO SÍ FUE REAL. Sí me alimenté e hidraté bien como todos los días, pero mi cuerpo me pidió un descanso. Me quedo con el reconocimiento del @zardelabelleza como me lo había dicho en el ensayo el día anterior".