Mahyla Roth llegó como favorita y salió como reina: limonense se corona Miss Universe Costa Rica 2025

Mahyla Roth es electa Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mahyla Valeria Roth Benavides se convirtió este sábado en miss Universe Costa Rica (MUCR) 2025 y representará a nuestro país en el Miss Universo de este año, en Tailandia.

Roth llegó como favorita a dejarse la corona y, tras un proceso de más de tres meses, salió victoriosa en la gala de elección y coronación del concurso nacional, celebrada este sábado en el CIC Ande, en Belén de Heredia.

La nueva reina nacional nació en Alajuela, pero fue criada en Cahuita de Limón, de donde se siente oriunda. Tiene 26 años, es estudiante de Administración de Empresas y sueña con convertirse en empresaria hotelera para darle trabajo a muchas mujeres.

La actual vecina de Barva de Heredia confesó a La Teja hace unas semanas que convertirse en MUCR era su sueño de niña y por el que trabajó a lo largo de los años.

Siendo una chiquilla participó en el Miss Costa Rica Infantil y ya de adulta compitió en el Miss International, en el 2022, un concurso “grand slam” (de los más importantes), en el que terminó entre las nueve mejores.

Elena Hidalgo, miss Universo Costa Rica 2024, corona a Mahyla Roth. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Es algo que, realmente, había soñado desde niña y siento que le estoy cumpliendo el sueño a aquella niña, eso sí ya como adulta y como mujer, porque estoy tratando de utilizar esa gran plataforma (la del MUCR) para proyectarme de manera profesional y también de poder aportar un poquito a la sociedad”, dijo a este medio a finales de mayo.

Mahyla cuenta con un proyecto social que se llama “Working together” (Trabajando juntos”, basado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en temas de educación y cambio climático).

La reina de ojos bellos es novia del presentador de Repretel Rafa Pérez, quien la ha apoyado muchísimo durante este proceso.

“Rafa me da un apoyo incondicional como pareja, él siempre está ahí para ver cómo me puede ayudar, en qué me puede motivar. Siento mucho su apoyo en la parte emocional, y qué lindo tener una pareja que te apoye de una manera tan incondicional”, nos había dicho Mahyla hace unas semanas.

Mahyla Roth presumió su belleza y experiencia y convenció a los jurados de que era la mejor para ganar. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Camino a la corona

La glamurosa gala de elección de la nueva reina empezó bailando.

Kristell Freeman, Andrea Montero, Mahyla Roth, Natalia González, Mariana Morales, Alison Leaver, Génesis Montenegro, Marianlly Alvarado, Noah Percich, Daniela Pérez, Katherine Bustamante, Nicole Fernández, Mónica Solano, María On y Stefania Soto se presentaron al público con una coreografía y gritando su nombre y procedencia desde el centro del escenario.

Tras eso, las 15 se midieron en la primera gran prueba: la de la pasarela de traje de baño, en la que cinco de las aspirantes se quedaron en el camino. No avanzaron al ‘top’ 10: Génesis, Nicole, Mónica, María y Stefania.

El momento más elegante de la velada llegó con el desfile de traje de gala, en el que sobresalieron los brillos, la pedrería y las colas. Esa pareja también fue evaluada por el jurado conformados por las exreinas de belleza Sheynnis Palacios, Verónica González, Ivonne Cerdas, Marisol Soto y los venezolanos George Wittels y José Luis Castro (el popular tío de las reinas).

Ese panel definió los nombres de las cinco clasificadas en un nuevo “top” del que quedaron por fuera Natalia González, Mariana Morales, Marianlly Alvarado, Noah Percich y Katherine Bustamante.

Kristell Freeman, Andrea Montero, Mahyla Roth, Alison Leaver y Daniela Pérez avanzaron así a la ronda final y definitiva: la de las preguntas.

A las candidatas les preguntaron sobre la violencia cibernética, las redes sociales y la mujer costarricense “en el olvido” que debería tomar relevancia en nuestra sociedad de hoy.

Mahyla Roth lució cuerpazo en la pasarela en traje de baño. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Las respuestas definieron a las tres finalistas que disputaron, al final de la noche, el título. Ellas fueron Daniela Pérez, Kristel Freeman y Mahyla Roth.

El trío tuvo un minuto cada una para hablar sobre ellas y convencer al jurado, quien al final dictó la sentencia y eligió como ganadora a Mahyla Roth.

Daniela Pérez fue la primera finalista y Kristell Freeman, la segunda.

Reina premiada

El botín de premios para la nueva reina incluye de todo. La guapa recibirá un automóvil cero kilómetros y del año, confirmó la organización.

Asimismo, le obsequiarán: acompañamiento en tratamientos y procedimientos estéticos, 10 vestidos de baño, un kit de herramientas térmicas, un kit de maquillaje, perfumería de alta gama, tratamientos dentales, vestuario especial, dos pares de lentes de lujo y 2 mil dólares en zapatos.