Farándula

Sale a la luz cómo reaccionó Jennifer López cuando la tienda Chanel le negó la entrada

Jennifer López vivió un incómodo momento en la tienda Chanel

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques.
Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques. (@Jlo/IG)

La cantante y actriz Jennifer López vivió un incómodo momento cuando intentó ingresar a una exclusiva boutique de Chanel en Estambul, Turquía, y el personal le negó la entrada.

Este hecho ha generado polémica, y ya salió a la luz la reacción de la artista ante lo ocurrido.

Según el medio Infobae, todo se dio cuando la estrella, de 56 años, intentó ingresar a la boutique de Chanel, ubicada en Istinye Park, pero un guarda le negó la entrada, ya que la tienda cumplía con el aforo máximo de clientes.

LEA MÁS: Amigos de Jennifer Lopez aseguran que ella hizo de todo para salvar su matrimonio con Ben Affleck

La artista escuchó la explicación y contestó amablemente: “OK, no hay problema”, antes de retirarse “calmamente” del lugar, de acuerdo con la prensa turca.

Jennifer López
Jennifer López vivió un incomodó momento en Turquia. Foto: Instagram de Jennifer López.

El incidente no quedó ahí. Cuando el personal de la boutique descubrió que la clienta a la que habían negado la entrada era Jennifer López, se apresuraron a invitarla a regresar, pero la cantante y actriz rechazó la propuesta.

López prefirió recorrer otras tiendas de lujo en la ciudad, como Celine y Beymen, donde, según Page Six, habría realizado compras por “decenas de miles de dólares”.

LEA MÁS: Famosos suelen presumir sus riquezas en medio del mar

(Video) Jennifer López muestra parte de su trasero al romperse su pantalón en un concierto
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
jenifer lópezreacción de jennifer lópezchaneltienda chanel¿Cuál fue la tienda que le negó la entrada a Jennifer lópez?
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.