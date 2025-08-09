Sale a la luz cómo reaccionó Jennifer López cuando la tienda Chanel le negó la entrada

Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques. (@Jlo/IG)

La cantante y actriz Jennifer López vivió un incómodo momento cuando intentó ingresar a una exclusiva boutique de Chanel en Estambul, Turquía, y el personal le negó la entrada.

Este hecho ha generado polémica, y ya salió a la luz la reacción de la artista ante lo ocurrido.

Según el medio Infobae, todo se dio cuando la estrella, de 56 años, intentó ingresar a la boutique de Chanel, ubicada en Istinye Park, pero un guarda le negó la entrada, ya que la tienda cumplía con el aforo máximo de clientes.

La artista escuchó la explicación y contestó amablemente: “OK, no hay problema”, antes de retirarse “calmamente” del lugar, de acuerdo con la prensa turca.

El incidente no quedó ahí. Cuando el personal de la boutique descubrió que la clienta a la que habían negado la entrada era Jennifer López, se apresuraron a invitarla a regresar, pero la cantante y actriz rechazó la propuesta.

López prefirió recorrer otras tiendas de lujo en la ciudad, como Celine y Beymen, donde, según Page Six, habría realizado compras por “decenas de miles de dólares”.

