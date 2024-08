Amigos de Jennifer Lopez aseguran que ella hizo de todo para salvar su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer Lopez se divorciará de Ben Affleck luego de dos años de matrimonio. Instagram. (Tomada de Instagram)

La cantante Jennifer Lopez habría hecho de todo para salvar su relación con el actor Ben Affleck, de acuerdo con varios amigos de la artista.

La Diva del Bronx fue la que solicitó el divorcio de su pareja el martes anterior, luego de dos años de matrimonio, sin embargo, la también actriz se aferraba a la esperanza de mantener su relación.

Conocidos de López dieron declaraciones al medio Page Six y aseguraron que ella “albergaba el sueño de poder mantener su matrimonio, a pesar de que ambos estaban viviendo en casas separadas durante meses”.

LEA MÁS: Janeth García se pasó de honesta y contó algunos detallitos de Mira quién baila

Los amigos, quienes no quisieron identificarse, aseguraron que Lopez “realmente creía que esta era la historia de amor más grande que había conocido y que finalmente tenía la oportunidad de vivir un cuento de hadas”.

Según esta fuente, el tipo de “gran amor en el que Jennifer cree” no está en el ADN del actor. “Ben tiene una oscuridad que ninguna otra persona puede arreglar. (Su exesposa) Jennifer Garner no pudo arreglarla, todo el éxito del mundo no podría arreglarla”.

La pareja se casó en agosto del 2022. X (antiguo Twitter).

El fin de una larga historia

Affleck y Lopez tienen una historia de amor que se remonta a más de dos décadas. De acuerdo con el medio Infobae, la pareja se conoció en el 2002 durante el rodaje de la película Amor espinado (Gigli), cuando la cantante estaba casada con su segundo esposo, Cris Judd. Después de divorciarse de él en el 2003, ambos hicieron público su romance.

La pareja rápidamente se convirtió en el centro de atención mediática bajo el sobrenombre de “Bennifer” y durante ese tiempo, Affleck protagonizó el video musical de la canción “Jenny from the Block”, pero luego admitió que se arrepentía de haberlo hecho. La presión de la fama los llevó a posponer su boda apenas unos días antes de la fecha prevista, en setiembre del 2003, y anunciaron su separación solo cuatro meses después.

Ambos actores continuaron con sus vidas después de su separación inicial. La artista se casó con el cantante Marc Anthony en el 2004, con quien tuvo dos hijos, Max y Emme. Por su parte, el actor contrajo nupcias con Jennifer Garner en el 2005, y dio la bienvenida a tres hijos antes de divorciarse en el 2018.

Este representa el segundo divorcio de Ben Affleck, tras su matrimonio con Jennifer Garner, y el cuarto para Jennifer Lopez.