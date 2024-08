Janeth García se pasó de honesta y contó algunos detallitos de Mira quién baila

La periodista y presentadora Janeth García contó con cuál género musical debutará en el programa Mira quién baila. Instagram.

La periodista Janeth García se pasó de honesta y contó con cuál ritmo debutará en el programa Mira quién baila, que se estrenará el próximo domingo 15 de setiembre.

La guapa comunicadora tendrá la oportunidad de bailar con Michael Rubí y este viernes, mientras iba de camino a Manuel Antonio a trabajar, respondió algunas preguntas sobre este nuevo espacio que se transmitirá por Teletica.

García está más que agradecida por los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores y dijo que dará todo en la pista de baile.

“Yo espero que no me regañen por decir eso, creo que ya podemos decir, a mí me toca bailar rock and roll, se imaginan, qué emoción”, afirmó.

Además, reveló que el primero de setiembre inician los ensayos para la competencia y que le ha puesto bonito en el gimnasio para estar a tono para el programa.