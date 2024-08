Lynda Díaz ya sufre las consecuencias de darle el “sí” a canal 7 para Mira quién baila, no va creer lo que le pasó

Lynda Díaz mostrará sus dotes de bailarina en Mira quién baila.

Al parecer, a Lynda Díaz le está pesando el “sí” que le dio a canal 7 para participar en el nuevo reality de baile de Teletica, Mira quién baila.

La exmodelo y empresaria ya sufre las consecuencias de haber aceptado la propuesta, según contó este miércoles, a menos de un mes de que arranque el show de meneos.

Díaz contó que está tan traumada con la bachata que tiene que bailar el 15 de setiembre, en el estreno del programa, que pasó toda la noche del miércoles soñando en las alzadas y las caídas, y este miércoles amaneció, como dicen, pa’l tigre.

Desde su cama, la expresentadora de televisión reconoció que en lo que se metió no es jugando y eso que el programa todavía no ha empezado.

“Gente, yo no les puedo explicar. ¡Bailé toda la noche, pero en mis sueños! El asunto era que me tiraban para arriba y yo caía y me volvía a levantar y caía desparramada y me volvía a levantar. ¡Una cosa terrible! Amanecí toda cansada”, afirmó Lynda en una historia de Instagram.

Mencionó que, lo peor de todo, es que en algunos casos los sueños se hacen realidad y si juzgamos por el que tuvo, tendrá que tener mucho cuidado para evitar las caídas en los ensayos.

Lynda Díaz habla de las consecuencias de estar en Mira quién baila

“Eso es de locos”, dijo Lynda al decir que el sueño le pasó porque lo que anda en su cabeza de arriba para abajo es el tema de la bailada.

Teletica Formatos anunció este martes que Lynda bailará con César Abarca.

Mira quién baila se inicia con su primera temporada el domingo 15 de setiembre, a las 7 de la noche, por canal 7.