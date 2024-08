Michael Rubí hará un trabajo titánico y andará de avión en avión para estar en Mira quién baila

Michael Rubí forma parte del grupo de bailarines de Gloria Trevi en su gira por Estados Unidos.

Este martes se dieron a conocer las parejas que participarán en Mira quién baila (MQB) y uno de los nombres que sorprendió fue el del bailarín Michael Rubí, actual campeón de Dancing with the Stars, porque ahora él vive entre México y Estados Unidos.

Además, porque nos había contando que tiene contrato por todo este 2024 con la gira de Gloria Trevi y también está en el programa La Academia de Televisa.

Conversamos con el alajuelense para saber cómo hará para partirse en mil, con tantos proyectos encima.

- ¿Qué va a pasar con la gira de Gloria Trevi y con La Academia?

Con lo de La Academia esta es mi última semana, pero cuando empecé a hacer el proyecto yo hablé con ellos porque por cuestiones de la gira de Gloria a mí me chocaba, porque los ensayos de La Academia son jueves, viernes y sábado y el programa es en vivo el domingo y yo me voy, todo setiembre, justo los jueves, viernes y sábados para la gira, entonces no podía estar en los ensayos y esto es algo que hablé con ellos cuando me ofrecieron el proyecto, entonces que lo hacía es que buscaban un suplente y que iba a estar por lo menos la mitad de la temporada, porque Gloria Trevi es mi prioridad y ellos me dijeron que estaba bien.

- ¿Y entonces cómo va a hacer con MQB?

Les expuse lo mismo, o sea, que Gloria Trevi es mi prioridad y que a eso no le puedo decir que no porque ya tengo un contrato con ellos. Yo me voy los jueves a Estados Unidos, doy concierto jueves, viernes y sábado y regreso a México los domingos, eso es lo que siempre ha pasado durante toda la gira que he tenido con Gloria este año y así igual se va a manejar durante setiembre, ya que son las últimas fechas. Tengo todos fines de semana de setiembre con ella y eso lo hablé con la producción de Mira quién baila, que les ofrecía es estar trabajando con mi famosa de lunes a jueves en Costa Rica, luego me voy a Estados Unidos y regreso el domingo en la mañana para estar en el programa en vivo.

- Será mucho trabajo por semanas, ¿cómo va a hacer?

Sí es descabellado, sé que va a ser una trabajadota, pero al final se logró el acuerdo y voy a poder hacer Gloria Trevi y Mira quién baila al mismo tiempo. Así fue cuando hice Juego de voces en Televisa, yo hacía con ellos de lunes a miércoles y los jueves me iba a viajar y a hacer la gira con Gloria, así estuve por ocho semanas.

Como Mira quién baila dura tres meses y este trajín de la viajadera con Gloria lo tengo solo en setiembre, por eso fue que decidimos arriesgarnos, porque sí era bastante factible hacerlo, porque realmente va a ser como difícil tres fines de semana máximo y ya luego todo octubre y noviembre estaría viviendo en Costa Rica. En noviembre (8 y 9) tengo dos fechas con Gloria en México, pero voy y vengo.

Michael Rubí forma parte del programa La Academia, que se transmite por Televisa.

- ¿Qué opina de su compañera de baile Janeth García?

Ya a Janeth la había tratado un par de veces porque ella es amiga de Sharon Segura y como yo hice Dancing with the Stars con Sharon, entonces más o menos me la topaba, pero tampoco es que la conozca tan a fondo, pero por lo menos por lo que se ve en redes sociales y lo que he visto las veces que la he tratado, se me hace una persona muy simpática y muy carismática, creo que eso es un plus enorme porque ya ponerla a bailar, si baila bien o no, de eso me voy a encargar yo, que ahí sí confío plenamente en mis aptitudes de maestro para poder enseñarle a hacer un trabajo bonito.

- ¿Qué opina de los jueces que serán internacionales?

Mientras más gente con nivel haya en el proyecto, más crece uno, más se aprende, más se echa para el saquito del conocimiento, entonces la verdad poder aprender de personas que tienen ya tanta experiencia y que ellos estén trabajando de la mano con nosotros, dándonos sus consejos, sus críticas, la verdad es que a mí me emociona muchísimo.

Michael Rubí bailará con Janeth García en Mira quién baila de Teletica.

- ¿Conoce a los jueces?

Sí, a Mauricio Astorga lo conozco, a Isabel Guzmán también porque con ella hice Chicago, el musical, ella era una de las protagonistas y yo estaba en el ensamble, conozco mucho su trabajo y la respeto muchísimo. A Isaac Rovira también porque él es el entrenador de los chicos mexicanos, entonces por medio de ellos he tenido la oportunidad de conocerlo y a Toni Costa, a él si no he tenido el placer.