Maribel Guardia revela el sacrificio que hizo su “mamá” para que ella triunfara

Maribel Guardia reveló el gran sacrificio que hizo su hermana, a quien considera como una madre, para que ella pudiera cumplir su sueño de triunfar en el mundo del espectáculo.

La confesión la hizo durante una entrevista en el pódcast Chingonamente, donde habló de sus inicios como modelo y su llegada al concurso de Miss Costa Rica en 1978.

“Estaba en la universidad, y vino el concurso de Miss Costa Rica para Miss Universo, pero ese año no había patrocinadores, no había dinero y tampoco te daban para carro, para vestidos ni nada. San José era una ciudad muy pequeña y todo era como a dedazo; la gente escogía y recomendaba que había una muchacha bonita”, comenzó contando.

La cantante explicó que, luego de que el canal llamó a su hermana para que participara, ella se encargó de conseguirle el vestido.

“Yo no tenía un vestido formal. Entonces mi hermana vendió un anillo de oro y fue a comprarme un vestido bonito y me dijo que me habían llamado. Yo no sabía que había comprado un vestido para eso”, agregó la actriz.

Guardia confesó que, al principio, se negó a participar, pero su hermana insistió.

“Iba con mucho miedo, porque yo decía que no iba a ganar. Fui, me hicieron la entrevista y me fui a la casa, y al día siguiente me despierta mi mamá y me dice: ‘Maribelita, ganaste el concurso’”, recordó con gran emoción.

Las redes no tardaron en reaccionar. “Lo más bonito de la historia es que su hermana fue una gran mamá”, “La fama tocó su puerta, ella ni salió a buscarla”, “Amé la historia de su hermana para ayudar a su hermanita”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del programa.