Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto

Maribel Guardia estuvo esta semana en el programa Netas Divinas. Fotografía: Instagram Netas Divinas. (Instagram/Instagram)

Maribel Guardia no aguantó y en televisión mexicana lloró en vivo al recordar lo que hizo minutos antes de saber que su hijo, Julián Figueroa, había fallecido.

El único hijo de la actriz y cantante costarricense falleció a los 27 años el 9 de abril del 2023, debido a un fallo cardíaco que sufrió en su casa, en Ciudad de México.

Guardia participó esta semana en el programa Netas Divinas y en el espacio se quebró al hablar de la trágica noticia que le cambió su vida y le arrebató una parte muy importante de su felicidad y su brillo, según reconoció.

La artista, de 66 años, se quebró frente a todo el mundo cuando habló de que antes de salir del teatro en el que daba función ese domingo de la muerte de Julián, ella dobló rodillas y le pidió a la Virgen por su hijo.

Maribel Guardia llora en televisión al hablar de la muerte de Julián Figueroa

“Ese domingo que mi hijo murió, antes de salir del teatro ya él estaba muerto, pero no lo sabía; yo me senté e hinqué a pedirle a la Virgen por él. Entonces cuando llegué a la casa, tengo una Virgen que pintó mi mamá, y cuando vi a la Virgen lo primero que quería era como reclamarle, decirle ‘¿por qué?’, si se lo he encargado tanto, si le he pedido tanto por él”, dijo Maribel entre lágrimas.

Abrazada y consolada por las presentadoras del programa, Maribel dijo que no le reclamó nada a la Virgen, pues al acercarse cayó en cuenta que ella también había perdido a su hijo.

“(Le dije) Gracias Virgencita, seguramente te lo llevaste porque era su momento, seguro le esperaba algo peor y tú lo rescataste de eso. Entonces al hincarme, rezarle, me sentí con paz, ya después lo fui a ver. En fin, son momentos muy duros, pero de mucho aprendizaje tambień y ahora le doy gracias a Dios porque tuve la suerte de tener a un bebé, ese amor infinito que tienes por un hijo y que no lo vuelves a sentir nunca”, dijo.

Julián Figueroa era el único hijo de Maribel Guardia. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Captura IG/Captura IG)

