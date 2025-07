Maribel Guardia no aguantó nada y desmintió a persona que habría sido desleal con ella y su esposo

Maribel Guardia ha vivido días complicados. (Instagram/Instagram)

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia denunció algo muy feo que le habrían hecho en México.

La tica usó su cuenta de Instagram para compartir un extenso comunicado en el que aclara que un abogado andaría dando declaraciones falsas sobre ella a la prensa.

“El día de ayer un abogado participó en algunos programas de Internet, hablando como si lo hiciera en mi representación. Quiero ser muy clara: Ni mi esposo ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre. No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente, y sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir”, aseguró preocupada.

Ella agregó que sí habían contratado a ese señor para que les llevara el juicio contra Imelda Garza por la custodia de su nieto, José Julián Figueroa, pero no autorizó las cosas que dijo en un programa.

“A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y jamás se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación. No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas”, concluyó.

Lo que molestó tanto a la artista nacional fue que el representante legal aseguró que la tica inició nuevas acciones legales contra su exnuera y que estaban haciendo todo lo posible para volver a tener la tutela de su nieto, mientras termina el tenso proceso legal.