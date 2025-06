Imelda Garza hace sorprendentes declaraciones sobre su hijo José Julián y Maribel Guardia

Recientemente el nieto de Maribel Guardia cumplió años. (Archivo/Archivo)

La relación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia no ha sido fácil desde la muerte de Julián Figueroa. Luego de una batalla legal por la custodia de José Julián, hijo del fallecido cantante, la actriz costarricense obtuvo el resguardo temporal del niño, lo que provocó una separación entre el menor y su madre.

Finalmente, la custodia definitiva le fue devuelta a Garza Tuñón, pero el conflicto marcó un antes y un después en el vínculo con Maribel.

Las acusaciones públicas sobre presuntos problemas de adicciones por parte de Imelda tensaron aún más la situación, y desde entonces no ha habido contacto directo entre ellas.

Según People en Español, en medio de un ambiente más calmado, Imelda decidió hablar públicamente sobre cómo vive su hijo la ausencia de su abuela.

Aunque confiesa que el niño ya no le pregunta por ella con frecuencia, intuye que aún hay un vínculo emocional.

“Últimamente no me ha preguntado por ella. Pero creo que sí la extraña. Hay muchas cosas que como hijo no me platica a mí que soy su mamá, pero, seguramente, a sus amiguitos sí les platicará”, expresó.

Garza Tuñón, quien actualmente protagoniza la obra La Sirenita, también aseguró que procura mantener al niño alejado del conflicto familiar.

“Tratamos de mantenerlo ajeno, es un niño de ocho años. No sabe del tema. Obviamente, algo le llegará, pero lo trato de mantener ajeno; más que nada, son pláticas infantiles. Ahorita está contento y está tranquilo”.

A pesar del distanciamiento, Imelda no cerró la puerta al diálogo con Maribel. Incluso aceptó los regalos de cumpleaños que la actriz envió al pequeño. Su intención, según dijo, es dejar atrás el odio y enfocarse en la paz familiar.

“Si me pongo a hablar mal de las personas que hablaron mal de mí, nada más voy a generar más odio. Creo que hay mucho odio en este mundo. Y las palabras hieren, y, quieran o no, la otra parte está sufriendo. No voy a hacer que sufran más, y menos con mis palabras”, concluyó.