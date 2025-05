Imelda Garza tomó inesperada y drástica medida contra esposo de Maribel Guardia

(Alejandro Gamboa/Archivo/Alejandro Gamboa/Archivo)

En medio del pleito con Maribel Guardia por la custodia de José Julián, Imelda Garza Tuñón reveló que decidió emprender acciones legales contra Marco Chacón, esposo de la actriz costarrincense, por presunto hostigamiento.

En un reciente encuentro con “Venga la alegría”, la exnuera de Guardia explicó que acudió ante las autoridades como una medida para que el abogado dejara de mencionarla públicamente, y es que, afirma, las declaraciones que éste ha hecho en diferentes ocasiones han afectado su imagen.

“Yo puse una orden de restricción para que dejara de hablar mal de mí Marco Chacón y lo sigue haciendo. Cada vez que puede manda emisarios”, dijo.

Y es que, Garza afirma que Chacón ha sido una figura activa en el conflicto con su exsuegra, y es precisamente su intervención lo que ha evitado que ellas puedan llegar a un acuerdo respecto al niño. Incluso, lo señala como el responsable sobre los rumores que han surgido en torno a ella.

“Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando hay una persona encima. Todos los chismes, todo lo que se ha filtrado viene de él y como lo ha dicho: es muy fácil dañar la imagen de alguien, sí; él lo hizo. Yo no sé por qué se ha ensañado conmigo”.

Asimismo, compartió su frustración por las consecuencias que la situación ha tenido en su hijo, sobre todo del tiempo que estuvieron separados, pues Maribel la denunció por presunta violencia familiar.

“Me da mucho coraje, porque mi hijo sufrió demasiado que lo separaran de mí y las cosas que dice, ninguna acredita violencia”, dijo. Actualmente, Julián acude a terapia psicológica, para procesar lo que vivió.

“Él no me cuenta muchas cosas, pero yo acabo de leer cosas que le dijo a la psicóloga. Cuando le preguntan ‘¿Qué cambiarías de tu mamá?’, dice: ‘Nada, ella es perfecta’, y casi me pongo a llorar”, concluyó.