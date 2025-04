Imelda Garza revela el último mensaje que le mandó a Maribel Guardia

Maribel Guardia e Imelda Garza tenían una gran relación de suegra-nuera, pero la denuncia de la tica a la viuda de su hijo resquebrajó todo. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

Imelda Garza publicó este sábado el mensaje que le envió a su exsuegra, Maribel Guardia, el pasado 20 de marzo, la última vez que le escribió a la actriz costarricense.

La viuda de Julián Figueroa, el único hijo que tuvo Maribel, reveló parte de lo que le dijo a la artista hace unos días por medio de WhatsApp.

LEA MÁS: Maribel Guardia confesó que teme por su vida a causa de amenazas que recibe

Garza compartió eso después de que la tica denunciara una serie de mensajes con amenazas de muerte que le están llegando a su celular de gente que no conoce.

Imelda reveló todos los mensajes porque este viernes Maribel dijo en México que temía por su vida y responsabilizó a “gente cercana a la mamá de mi nieto” si algo le llega a pasar.

También dejó entrever que era una mentira que Imelda tenga la intención de buscarla, de forma conciliatoria, para que pueda celebrar con su nieto el Día de las Madres, y denunció que el mensaje que le había mandado su exnuera era más bien amenazante.

Maribel Guardia estuvo en Costa Rica hace unos días y tras llegar a México fue que habló del mensaje amenazante que le habría enviado su exnuera. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (redes/Instagram)

Tras eso fue que Garza publicó parte del famoso mensaje en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Maribel Guardia destaca una de las tradiciones que más ama de Costa Rica

La parte que publicó Imelda dice: “Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya, por respeto a ti he dicho que sí se recuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar, se despierta en las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan. Si en lugares públicos se me acerca gente, llora. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos. ¿Qué te pasa?, ¿crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar; quieres dañar y dañar. ¿Buscas hacer otro Julián? Él (Julián) jamás hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo, él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste”.

Imelda y Maribel están “enfrentadas” desde el 21 de enero, ya que la tica denunció a su exnuera por supuestos consumos de drogas y excesivas fiestas. El caso sigue en los tribunales mexicanos de justicia.

LEA MÁS: Imelda Garza contó el fuerte motivo por el que ya no muestra a su hijo en redes sociales