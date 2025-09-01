Famosa actriz reveló cómo una pequeña mancha en su espalda terminó siendo un peligroso cáncer

Actriz Thalí García (Instagram/Tomada de Instagram)

La reconocida actriz mexicana Thalí García recordó cómo descubrió que tenía cáncer gracias a una pequeña mancha.

La actriz de El Señor de los Cielos asistió al pódcast “Amiga date cuenta”, donde habló sobre todo lo que vivió hace año y medio.

Ella pudo descubrir el cáncer a tiempo gracias a que se probó una prenda de ropa.

“Me compré unos tops en línea y estaba viéndomelos en el espejo a ver cómo me quedan y tal y de repente vi una mancha negra y me asusté”, recordó.

Ver la mancha la hizo llamar a su hermana y a su mejor amiga.

“¿Qué probabilidad hay de que me diera cuenta en ese momento, llamara a mi hermana y una de mis mejores amigas es Pau Derma, que para mí es una de las mejores dermatólogas oncólogas de México. Mi hermana lo vio, no le gustó. Grabamos un video con una lupa especial y se lo mandamos a Pau, a quien tampoco le gustó“.

Ambas le recomendaron ver un médico urgente, pero estaba en Nueva York, por lo que tuvo que volver a su país, donde le confirmaron que no era una simple mancha, se trataba de un melanoma, un peligroso tipo de cáncer de piel.

“Me adelanté a México para que Paola pudiera operarme. Fui muy positiva desde el principio, pensé que iba a estar bien, solo me asusté el día de la cirugía cuando me hablaron de una posible metástasis”, explicó.

Para su fortuna, el cáncer salió con la operación que se realizó en diciembre del 2024 y aunque sigue bajo control, de momento no ha vuelto y vive plena y sana.

Ella rescató la importancia de conocer nuestro cuerpo y no ignorar este tipo de indicios que pueden hacer la diferencia a la hora de descubrir una enfermedad a tiempo.

