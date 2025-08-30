Teleguía Farándula

Actriz Ana Karina Manco acusó a Diego Bravo de algo muy serio tras respuesta de youtuber a su video

Actriz venezolana Ana Karina Manco mencionó a Diego Bravo y él le respondió con todo

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Diego Bravo y Ana Karina Amanco
Diego Bravo y Ana Karina Amanco (Instagram/Tomada de Instagram)

Ana Karina Manco acusó a Diego Bravo de algo muy serio, tras una respuesta del youtuber a su video hablando sobre la forma de conducir en Costa Rica.

LEA MÁS: La Chama de Combate le contestó a la actriz Ana Karina Manco, quien habló pestes de Costa Rica

La actriz venezolana se había quedado muy callada ante todas las respuestas que recibió de parte de muchos ticos debido a su video, en el que aseguró que en Costa Rica hay mucha agresividad y que “el pura vida es pura hipocresía”, pero a Bravo sí le respondió.

Muy fiel a su estilo, Diego publicó una historia etiquetando a la actriz asegurando que si le daban la dirección de su casa, él iría a “tirarle huevos”, algo que ella no dejó pasar.

LEA MÁS: Sueco vio algo en Costa Rica que le recordó a su país y eso contradice a la venezolana que le tiró al pura vida

Hace pocos minutos reposteó la historia del creador de contenido y aseguró que él solo estaba aumentando el odio.

“Aupando al odio. Pura vida, mae”, escribió.

La reacción de Ana Karina molestó a Bravo, quien volvió a responder asegurando que él solo está defendiendo a su patria.

“Mira la apes... donde apareció, ahora sí. Pero es que hasta el carro le tiro si la veo. Te amo, Costa Rica, somos PURA VIDA con quien lo merece y quien no, que jale. Que descaro de... insultar a un país entero y luego se ofende cuando salen a defender la patria que ella misma insultó”, fue lo que escribió Diego en una serie de historias.

Diego Bravo y Ana Karina Amanco
Diego Bravo y Ana Karina Amanco (Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ana Karina MancoDiego BravoActriz venezolanaCosta RicaVenezuela
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.