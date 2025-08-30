Actriz Ana Karina Manco acusó a Diego Bravo de algo muy serio tras respuesta de youtuber a su video

Diego Bravo y Ana Karina Amanco (Instagram/Tomada de Instagram)

Ana Karina Manco acusó a Diego Bravo de algo muy serio, tras una respuesta del youtuber a su video hablando sobre la forma de conducir en Costa Rica.

La actriz venezolana se había quedado muy callada ante todas las respuestas que recibió de parte de muchos ticos debido a su video, en el que aseguró que en Costa Rica hay mucha agresividad y que “el pura vida es pura hipocresía”, pero a Bravo sí le respondió.

Muy fiel a su estilo, Diego publicó una historia etiquetando a la actriz asegurando que si le daban la dirección de su casa, él iría a “tirarle huevos”, algo que ella no dejó pasar.

Hace pocos minutos reposteó la historia del creador de contenido y aseguró que él solo estaba aumentando el odio.

“Aupando al odio. Pura vida, mae”, escribió.

La reacción de Ana Karina molestó a Bravo, quien volvió a responder asegurando que él solo está defendiendo a su patria.

“Mira la apes... donde apareció, ahora sí. Pero es que hasta el carro le tiro si la veo. Te amo, Costa Rica, somos PURA VIDA con quien lo merece y quien no, que jale. Que descaro de... insultar a un país entero y luego se ofende cuando salen a defender la patria que ella misma insultó”, fue lo que escribió Diego en una serie de historias.