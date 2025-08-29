La Chama de Combate le contestó a la actriz Ana Karina Manco, quien habló pestes de Costa Rica

Famosa actriz venezolana Ana Karina Manco (Instagram/Tomada de Instagram)

Una periodista le contestó con todo a la actriz venezolana Ana Karina Manco que se quejó de Costa Rica y del “pura vida” de los ticos.

Durante las últimas horas se han vuelto virales en Tiktok videos de dos venezolanas hablando de Costa Rica. Una nos atacó y otra nos defendió.

Todo lo empezó con una historia en Instagram de la famosa actriz, quien aseguró que en Costa Rica vivir y manejar no tiene nada de pura vida.

“Quiero contarte lo que es vivir en Costa Rica. Aquí la gente, todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando. Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso para que lo sepan. Esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido”, mencionó muy molesta en su Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

El video se volvió viral en TikTok y llegó a La Chama CR, una periodista venezolana que piensa muy diferente a su compatriota.

“Estimada Ana Karina Manco, yo crecí viendo tus novelas, crecí admirándote como actriz y hoy en día te veo en el país que nos acoge una vez más a los venezolanos, hablando de una manera muy despectiva de los costarricenses”, mencionó la periodista al principio del video.

Francis Castro, "La Chama", exparticipante de Combate (Cortesía /Cortesía)

Ella agregó que tal vez entiende que el video de la artista lo provocó un susto en carretera, pero que eso también le podía pasar en su país natal.

“Yo entiendo que tal vez tuviste un momento difícil en carretera, puedes sentir que el tico es agresivo para manejar, en Venezuela te puede pasar exactamente lo mismo y te puede pasar en Europa, Estados Unidos, donde sea y eso no te da derecho de venir a vomitarte y decir que el pura vida es una falsedad y que un pueblo es hipócrita, simplemente porque tuviste un mal día”.

Ella incluso le recordó por qué ambas y miles de venezolanos vienen en Costa Rica y es por la dura situación que pasa en su país.

“En Venezuela puedes estar dos horas en una presa y te llegan a tocar la ventana con un arma en la mano pidiéndote el celular. Entonces hermana si hay algo malo que decir mejor se lo reserva y si tanto le molesta mejor devuélvase o váyase para otro país, agarre un avión y váyase porque extranjeros que vienen aquí a hablar mal no queremos y yo soy venezolana. Si no estás en Venezuela es por algo porque si tienes bastante dinero, puedes devolverte y vivir ostentosamente”, concluyó.

El caso ha generado un sinfín de reacciones de ticos molestos con las palabras de la actriz, pues si bien tiene razón en que en Costa Rica la gente maneja de manera muy agresiva, quizá no supo escoger bien las palabras para mostrar su malestar.