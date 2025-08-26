Famosa actriz le mostró al mundo un pedacito de Costa Rica por medio de un video que se hizo viral

Anna Kendrick celebró su vida en Costa Rica (ANGELA WEISS)

La reconocida actriz de Hollywood Anna Kendrick compartió con sus seguidores un video que resume lo que fueron sus vacaciones en Costa Rica, donde disfrutó de todo lo que el país tiene para ofrecer.

Kendrick, estrella de películas como Pitch Perfect y Up in the Air, enseñó que se hospedó en el lujoso Hotel Four Seasons de Papagayo, Guanacaste, desde donde vivió unos días de ensueño acompañada de un grupo de amigos.

LEA MÁS: Muere reconocida actriz a sus 42 años tras sufrir terrible enfermedad

En el video publicado en sus redes sociales se le ve gozando de la playa, los paseos en yate y kayak, así como de la naturaleza propia del trópico, incluyendo ríos, lluvias típicas de la zona, fauna silvestre y, por supuesto, la gastronomía costarricense.

La actriz no ocultó lo mucho que le impresionó el país y hasta confesó lo que pensaba mientras vivía cada momento:

“Al menos una vez cada dos horas pensaba: ‘Voy a recordar esto por el resto de mi vida’”, expresó. Ella, solo en Instagram, tiene 25 millones de seguidores.

Los atardeceres guanacastecos, la calidez de la gente y la tranquilidad que encontró en medio de la naturaleza fueron parte de las experiencias que compartió, dejando claro que Costa Rica le regaló recuerdos imborrables.

LEA MÁS: Actriz tica pega grito al cielo con una situación que vivió cuando le chocaron su carro

La publicación ha generado una ola de reacciones, ya que la artista mostró a todo el mundo la belleza del país y lo bien que se la pasó en tierras ticas, consolidando a Guanacaste y al Papagayo como un destino favorito para figuras internacionales.