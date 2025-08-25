Muere reconocida actriz a sus 42 años tras sufrir terrible enfermedad

Verónica Echegui (People en Español/Captura)

La reconocida actriz española Verónica Echegui falleció este domingo a los 42 años, según confirmó la prensa internacional.

De acuerdo con People en Español, fuentes cercanas a la artista señalaron que murió en Madrid tras una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que la mantuvo hospitalizada en sus últimos días.

“La noticia ha generado gran conmoción entre sus compañeros del medio, ya que ‘poca gente sabía de su enfermedad’”, indicó el medio.

Echegui alcanzó la fama con su papel protagónico en la película española “Yo soy la Juani” y, a lo largo de su trayectoria, formó parte de producciones como 8 Citas, La gran familia española, Kamikaze y Donde caben dos, entre otras.