Modelo terminó en el hospital tras arriesgada sesión de fotos en vestido de baño. (Karol Rosalin/Instagram)

La modelo brasileña Karol Rosalin terminó en el hospital tras una arriesgada sesión de fotos en vestido de baño, según contó ella misma a través de sus redes sociales.

La joven de 26 años, conocida como “la mujer fitness perfecta”, título que le otorgó una inteligencia artificial en Australia, estuvo a punto de congelarse mientras intentaba tomarse fotos en San Carlos de Bariloche, en la región de la Patagonia argentina.

Durante la sesión, Bariloche registraba temperaturas cercanas a los -5 °C, lo que no impidió que Karol siguiera con la idea de posar.

Sin embargo, según reportó O Globo en Español, el frío fue aún más intenso de lo que esperaba. Ella misma describió la experiencia diciendo que sentía como si estuviera “entrando en una refrigeradora”.

“Mi trasero estaba completamente congelado, no podía sentir nada. Tuve que ir a urgencias porque tenía mucho miedo de lo que estaba pasando”, contó Karol.

La modelo recalcó que al tener solo un 7% de grasa corporal, hizo que la situación se agravara más.