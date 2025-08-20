Estrella de reality shows fue encontrada en un charco de sangre y casi muere tras accidente. (Tamar Braxton/Instagram)

La cantante, actriz y estrella de reality shows Tamar Braxton fue encontrada gravemente herida y en un charco de sangre tras sufrir un accidente el pasado fin de semana, del cual asegura no tener recuerdos.

Fue la propia artista quien compartió su experiencia a través de su perfil de Instagram, donde confesó que le costó demasiado contar lo ocurrido debido a su estado de salud.

“Me costó mucho escribir esto, pero todo el mundo sigue llamándome y, sinceramente, ya casi ni puedo hablar, estoy muy débil. Casi muero el domingo.

“Me encontró una amiga en una piscina de sangre, con una herida en la cara. Con cada día que pasa, todo empeora. Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad. La forma en que veo la vida ahora es totalmente diferente”, escribió Braxton en Instagram.

La influencer aprovechó para pedir oraciones a sus seguidores, ya que, aunque su salud física comienza a mejorar, reconoce que el proceso emocional y mental apenas empieza.

En cuanto a su carrera artística, el medio ABC News recordó que Tamar formó parte de un grupo de canto y ganó gran notoriedad gracias al reality “Braxton Family Values”, además de participar en otras producciones televisivas.

Actualmente, Braxton continúa su carrera como solista, siguiendo su sueño en la música.