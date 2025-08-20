Mujer que murió apuñalada reveló el nombre de su asesino con su último aliento

Aliccia Grant (Aliccia Grant/Instagram)

Aliccia Grant, una mujer de 37 años y madre de dos hijos, murió apuñalada en setiembre del año anterior. Sin embargo, antes de perder la vida, logró revelar la identidad de su agresor: Stephen Dennis, un hombre de 36 años.

People en Español reportó que la mañana del 9 de setiembre, la policía de la ciudad de Phoenix, en Estados Unidos, recibió una llamada de emergencia alertando sobre una persona que había sido atacada con un arma blanca en el estacionamiento de una tienda.

De acuerdo con el medio internacional, varios testigos escucharon a una mujer pidiendo ayuda desde el interior de un carro. Ella se encontraba en el asiento del conductor, junto a su esposo.

“El relato sobre lo ocurrido añade que Dennis se encontraba en la silla de pasajero del mismo vehículo y luego de discutir con uno de los testigos se dio a la fuga llevando una bolsa en su mano. Todo bajo la mirada atenta de varias personas que estaban allí en ese preciso instante”, detalló People en Español.

Tanto el equipo de emergencias como algunas personas que estaban en el lugar intentaron socorrer a Aliccia, quien luchaba por mantenerse con vida. Con su último aliento, identificó a su esposo como el autor del ataque.

Tiempo después, Stephen llamó a la policía y confesó haber cometido el crimen. El pasado lunes 18 de agosto, fue sentenciado a 18 años de prisión, según detalló la prensa internacional.