Internacionales

Mujer que murió apuñalada reveló el nombre de su asesino con su último aliento

La persona que la atacó fue sentenciada el pasado lunes

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Aliccia Grant
Aliccia Grant (Aliccia Grant/Instagram)

Aliccia Grant, una mujer de 37 años y madre de dos hijos, murió apuñalada en setiembre del año anterior. Sin embargo, antes de perder la vida, logró revelar la identidad de su agresor: Stephen Dennis, un hombre de 36 años.

LEA MÁS: Muere reconocido influencer tras ser atacado en su propia casa

People en Español reportó que la mañana del 9 de setiembre, la policía de la ciudad de Phoenix, en Estados Unidos, recibió una llamada de emergencia alertando sobre una persona que había sido atacada con un arma blanca en el estacionamiento de una tienda.

De acuerdo con el medio internacional, varios testigos escucharon a una mujer pidiendo ayuda desde el interior de un carro. Ella se encontraba en el asiento del conductor, junto a su esposo.

LEA MÁS: Bukele vuelve a estar en el ojo de la polémica por la persona que nombró como ministra de Educación

“El relato sobre lo ocurrido añade que Dennis se encontraba en la silla de pasajero del mismo vehículo y luego de discutir con uno de los testigos se dio a la fuga llevando una bolsa en su mano. Todo bajo la mirada atenta de varias personas que estaban allí en ese preciso instante”, detalló People en Español.

LEA MÁS: Cantante descubrió que tenía cáncer y tuvo que operarse de urgencia en visita de rutina al doctor

Tanto el equipo de emergencias como algunas personas que estaban en el lugar intentaron socorrer a Aliccia, quien luchaba por mantenerse con vida. Con su último aliento, identificó a su esposo como el autor del ataque.

Tiempo después, Stephen llamó a la policía y confesó haber cometido el crimen. El pasado lunes 18 de agosto, fue sentenciado a 18 años de prisión, según detalló la prensa internacional.

Stephen Dennis
Stephen Dennis fue sentenciado a 18 años de cárcel. (People en Español/Captura)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Stephen DennisAliccia GrantMujer apuñalada por su esposoEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.