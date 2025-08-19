Cantante descubrió que tenía cáncer y tuvo que operarse de urgencia en visita de rutina al doctor

Cantante fue al doctor por rutina, descubrió que tenía cáncer y tuvo que ser operada. (People en Español/Captura)

Regina Murguía, cantante mexicana e integrante del grupo pop JNS, fue al doctor para exámenes de rutina y recibió el inesperado diagnóstico de cáncer de colon.

Tras conocer la noticia, tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un tumor y posteriormente iniciar un tratamiento de radioterapia.

La información fue dada a conocer por el medio People en Español, que destacó que la artista ha puesto su salud como prioridad, sin dejar de lado su pasión por la música.

“Hoy, Regina no solo está enfocada en su recuperación, sino que ha retomado con fuerza su carrera y se encuentra de gira junto a sus compañeras Karla Díaz, Angie Taddei y Melissa López, demostrando que sigue vigente en los escenarios”, explicó el medio.

Su compañera y amiga Angie Taddei confirmó a la prensa que la operación fue un éxito.

Murguía se hizo conocida tras unirse a JNS y desde entonces ha sido una figura clave en la evolución de la agrupación.