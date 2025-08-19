Teleguía Farándula

Video: Shakira fue captada cenando muy contenta junto a una de sus exparejas

A Shakira la agarraron muy feliz junto a un ex, ¿habrá reconciliación?

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Shakira en los Grammy
Shakira fue captada muy contentan junto a uno de sus ex. (The Latin Recording Academy/The Latin Recording Academy)

Shakira fue captada muy contenta cenando con una de sus exparejas y sus hijos.

La cantante colombiana vive un gran momento a nivel profesional y todo parece indicar que también a nivel personal, ya que la grabaron cenando en compañía de sus hijos, Milán y Sasha, y con Antonio de la Rúa, quien fue su pareja hace más de 10 años.

LEA MÁS: Famoso cantante revela cómo lo hizo sentir Shakira al coquetearle frente a su esposa

La cafetalera y el empresario argentino estuvieron juntos muchos años y terminaron en el 2011, poco antes de que a ella se la empezara a relacionar con Gerard Piqué.

Ahora, en medio de su gira, la expareja se volvió a encontrar y se le vio muy unida en San Diego, Estados Unidos.

Para muchos, ahora tienen una relación de amistad, mientras que otros piensan que puede ser parte de una reconciliación o de que van a volver a trabajar juntos, ya que él fue su mánager por varios años.

LEA MÁS: (Video) Shakira se vuelve a caer en un concierto y reaccionó de una forma inusual

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ShakiraAntonio de la Rúa
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.