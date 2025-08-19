Video: Shakira fue captada cenando muy contenta junto a una de sus exparejas

Shakira fue captada muy contentan junto a uno de sus ex. (The Latin Recording Academy/The Latin Recording Academy)

Shakira fue captada muy contenta cenando con una de sus exparejas y sus hijos.

La cantante colombiana vive un gran momento a nivel profesional y todo parece indicar que también a nivel personal, ya que la grabaron cenando en compañía de sus hijos, Milán y Sasha, y con Antonio de la Rúa, quien fue su pareja hace más de 10 años.

La cafetalera y el empresario argentino estuvieron juntos muchos años y terminaron en el 2011, poco antes de que a ella se la empezara a relacionar con Gerard Piqué.

Ahora, en medio de su gira, la expareja se volvió a encontrar y se le vio muy unida en San Diego, Estados Unidos.

Para muchos, ahora tienen una relación de amistad, mientras que otros piensan que puede ser parte de una reconciliación o de que van a volver a trabajar juntos, ya que él fue su mánager por varios años.

