Video: Shakira fue captada cenando muy contenta junto a una de sus exparejas

Shakira fue captada muy contenta cenando con una de sus exparejas y sus hijos.
La cantante colombiana vive un gran momento a nivel profesional y todo parece indicar que también a nivel personal, ya que la grabaron cenando en compañía de sus hijos, Milán y Sasha, y con Antonio de la Rúa, quien fue su pareja hace más de 10 años.
La cafetalera y el empresario argentino estuvieron juntos muchos años y terminaron en el 2011, poco antes de que a ella se la empezara a relacionar con Gerard Piqué.
Ahora, en medio de su gira, la expareja se volvió a encontrar y se le vio muy unida en San Diego, Estados Unidos.
Para muchos, ahora tienen una relación de amistad, mientras que otros piensan que puede ser parte de una reconciliación o de que van a volver a trabajar juntos, ya que él fue su mánager por varios años.
No es por inventar con chismes, pero OMG esto de que Shakira y Antonio de la Rua estén en el mismo restaurante y sentados uno al lado del otro es inexplicable... Todavía no me la creo. pic.twitter.com/JHSoDUYgHh— SHAKIRA STATES | stan account (@shakirastates) August 16, 2025