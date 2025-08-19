Teleguía Farándula

Keyla Sánchez vuelve a Teletica y estará en uno de los programas más esperados por el público

Keyla Sánchez se prepara para decir presente en uno de los programas más populares de Teletica

Por Fabiola Montoya Salas
La presentadora Keyla Sánchez, quien durante varios años ha formado parte de distintos programas de Teletica, volverá al canal a finales de este 2025, nada más y nada menos que a El Chinamo, uno de los espacios más esperados por el público costarricense.

Fue el productor Alonso Acosta quien confirmó a este medio la llegada de la guapa comunicadora al popular programa decembrino.

Cabe destacar que Sánchez debutó en El Chinamo en el año 2017 y, con esta participación, suma ya ocho años consecutivos de estar presente en la tradicional fiesta televisiva que se transmite cada diciembre.

El Chinamo es uno de los programas más queridos y esperados por los ticos, ya que marca el inicio de las celebraciones de fin de año con música, humor y entretenimiento.

