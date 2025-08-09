Farándula

¿Keyla Sánchez será mamita nuevamente? La presentadora genera dudas con una publicación

Keyla Sánchez agitó las redes y causó rumores de embarazo al compartir una foto

Por Fabiola Montoya Salas
Keyla Sánchez
Keyla Sánchez compartió una foto que generó dudas. (Instagram/Instagram)

Keyla Sánchez ilusionó a sus seguidores tras compartir una imagen que dejó ver su abdomen abultado, lo que desató rumores sobre un posible embarazo.

Keyla Sánchez celebrando su cumpleaños con una sesión de fotos usando un vestido de color rojo.
Keyla Sánchez compartió una foto pero hizo la aclaración. (Instagram Keyla Sánchez/Instagram Keyla Sánchez)

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora publicó una captura de pantalla de un chat de WhatsApp donde aparece una foto suya frente al espejo, vistiendo jeans y una blusa un poco grande.

Keyla Sánchez
Keyla Sánchez compartió la publicación en Instagram. (Keyla Sánchez /Keyla Sánchez)

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la imagen: “Así me vería embarazada”, por lo que todo el mundo empezó a especular.

Sin embargo, minutos después aclaró la verdadera razón de su abdomen hinchado.

Keyla explicó que estaba lidiando con colitis, y no un embarazo. “Así me vería embarazada de unos seis meses. Chara es una súper colitis”, escribió en la publicación, disipando así las especulaciones.

Aunque no confirmó un nuevo embarazo, la imagen hizo que muchos recordaran los momentos cuando fue mamá de su primer hijo, Thiago, y también se preguntaron si se visualiza como mamá nuevamente en un futuro cercano.

Desde el equipo de La Teja le deseamos una pronta recuperación.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

