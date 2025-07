Keyla Sánchez narró el calvario que atraviesa y reconoció que su fe en Dios tambaleó

Keyla Sánchez habló este miércoles de los difíciles días que ha pasado. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram)

Keyla Sánchez abrió su corazón este jueves para narrar el calvario que viene atravesando desde el lunes y que la puso contra la pared en las últimas horas, al punto de que su fe en Dios tambaleó como nunca antes.

La expresentadora de canal 7 narró la difícil semana que ha tenido porque una de sus perritas está muy delicada de salud y eso es un golpe al alma para ella y toda su familia, quienes consideran a sus mascotas como uno más de ellos.

Sánchez aceptó que se alejó de las redes sociales debido a lo mal que ha estado y mencionó que del lunes a este jueves los días que ha vivido son para el olvido, pues la salud de su “perrhija” le robó la paz.

“Desde el lunes han sido días muy tristes, muy difíciles, muy complicados, muy estresantes para mí en lo personal, pero ya uno va viendo la luz al final del túnel. Es parte de la vida. Pero, ¡cómo cuesta! Uno siempre es positivo porque en mi caso siempre les comparto frases, pero cuando le toca a uno es otra cosa”, dijo Keyla.

Keyla Sánchez se sincera sobre la situación que atraviesa

Aunque confía en que esta dura semana traiga la bendición de Dios escondida, sí dijo que el miércoles tiró el tapón y después hasta tuvo que pedirle perdón a Dios.

“Ayer (miércoles) fue un día desesperante para mí donde de verdad me bajé de la cruz y por un segundo y durante cuatro horas dejé de confiar en Dios. Decía que se me iba a ir (a morir) por el cuadro en el que estaba, el pronóstico y panorama y dije que se me iba a ir y todo por un accidente que ni siquiera sé cómo fue.

“Ayer (miércoles) me bajé de la cruz y me faltó confiar pero ya le pedí perdón a Dios y le pedí mucho trabajo para todo lo que viene”, mencionó Keyla al confirmar que su perrita se deberá someter a una serie de tratamientos y terapias que le costarán bastante plata.

Keyla Sánchez: "Me bajé de la cruz"

La ramonense dijo que Kyra, el nombre del animalito, tiene un problema en la médula espinal y confirmó que este jueves la operaron y que las próximas 72 horas son cruciales en su recuperación.