Keyla Sánchez confesó que pasa por complicada situación que le quitó la paz

Keyla Sánchez confesó que pasa complicada situación que le robó la paz (Instagram)

Keyla Sánchez confesó que pasa por una complicada situación que le quitó la paz y la tiene muy preocupada.

La presentadora utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y contarle a sus seguidores que no pasa un buen momento porque tres seres amados se le enfermaron al mismo tiempo, algo que ve como una prueba de fe.

“Yo estoy bien, pero hay momentos de prueba, hay momentos de aflicción, hay momentos de tristeza, hay momentos de desesperación. Pero lo importante es que tenemos a un Dios que nos ve, que nos escucha, y que también está ahí para nosotros.

“Independientemente de la situación que sea, él tiene el control. Él nos está poniendo pruebas, nuestra fe es lo que pone, y Dios aprueba”, comentó antes de contar lo que le pasa.

Lo que la tiene tan triste es que su hijo Thiago tiene varios días un poco enfermo e indispuesto y a esto se le sumó una pequeña enfermedad de una de sus perritas y ahora tendrán que operar a otra.

“Thiago ha estado como resfriado desde el viernes, primero le dio una indigestión, luego empezó como con gripe y así y también la semana pasada, Niebla (una perrita) se le hizo un hematoma en la oreja y la tuvimos que llevar al vete. Está a un 70%”, explicó.

La gota que derramó el vaso fue que ayer otra de sus peluditas amaneció mal y resulta que tiene una hernia que hay que operar de emergencia.

“Resulta que hay que hacerle un TAC, porque parece que es una hernia. Y hay que actuar dentro de las primeras 48 horas para que el resultado sea positivo. Así que imagínate cómo estoy. Le hacen el TAC en la noche (ayer) ella está en el veterinario.

“Espero lo mejor, lo más positivo, para la perrita negra. Eso también me tiene angustiada y no me deja estar tranquila, pero aun así, yo creo en Dios. Él tiene todo el poder, él es el veterinario, el arquitecto, el doctor, el ingeniero, el contador, lo que sea. Lo único que uno tiene que hacer es confiar en Dios”, concluyó.

Este martes publicó una foto donde se le ve algo triste y aseguró que estará así hasta que su perrita se recupere del todo.

Keyla Sánchez pasa por dura situación