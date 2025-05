Diego Bravo habló claro sobre el delicado rumor que anda de Keyla Sánchez

Diego Bravo no se anduvo con rodeos y aclaró de una vez por todas un delicadísimo rumor que anda en redes desde hace días sobre Keyla Sánchez.

Diego Bravo Keyla Sánchez (Archivo/Archivo)

Sin ninguna prueba, algunas páginas faranduleras han asegurado que a la exfigura de canal 7 le quitaron a su hijo y que el menor está con el papá, Carlos Hernández.

El youtuber despedazó el fuerte rumor tras responder una pregunta que le hicieron en la famosa cajita de Instagram y que él no evitó.

“Diego, sin mala leche, de verdad, solo porque vi en una publicación: ¿es verdad que Key no tiene el niño?”, le preguntó el curioso a Bravo.

Aunque pudo evitar responder, Diego se plantó a la interrogante. “Lo que siempre he dicho, maes: dejen de creer y dejen de leer páginas que no son verídicas, que no tienen pruebas”, afirmó el exparticipante de Mira quién baila.

Diego Bravo hace revelaciones íntimas sobre Keyla Sánchez

Pero no se limitó a decir eso. “Es muy fácil decir: ‘¡Keyla se quedó sin el niño!’. ¿Y la prueba, cuál es? Tenés que probar que el niño no está con Keyla”, agregó.

Diego remató confirmando que Thiago, que en junio cumple 11 años, sí está con su mamá.

“Maes: el güila está con Keyla. No sé por qué hay gente que, de verdad… Yo sé lo que es Keula y las cosas que ha hecho, pero eso fue hace muchos años, ya fue. ¡Suficiente!”, finalizó.

Además de ese tema, otra cosa de la que habló Bravo sobre la modelo fue de si sigue ennoviada o ya mandó todo a volar.

Diego no solo dijo que Keyla sigue con Felipe Muñoz, ex de Ana Lucía Vega, sino que está que se casa.

“Esa mujer, chiquillos, está que se nos casa. Está, que se nos casa”, refirió entre risas.