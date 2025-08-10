¿Qué sucedió con Diego Bravo y Esteban Irola? Ojo lo que nos dijo el influencer

Keyla Sánchez lanzó al agua a Diego Bravo. (Facebook/Facebook)

Keyla Sánchez reveló en redes sociales que Diego Bravo volvió a terminar con Esteban Irola.

“Bueno, mi niño Diego Bravo quedó soltero again (de nuevo). Si van al concierto de Manuel Turizo y lo ven, me lo cuidan”, comentó la expresentadora en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: Diego Bravo confirma a miles de kilómetros lo que venía negando por semanas

Ante esto, hablamos con el propio creador de contenido, quien nos confirmó que efectivamente está soltero desde hace 22 días.

Recordemos que Bravo terminó públicamente con Esteban a inicios de marzo. Sin embargo, a finales de mayo se les vio juntos en un cumpleaños de una productora de Teletica, aunque en ese momento no hubo reconciliación oficial. Fue hasta principios de julio que decidieron darse una segunda oportunidad.

LEA MÁS: ¿Diego Bravo volvió con su expareja?, él mismo nos lo aclara

El youtuber Diego Bravo y Esteban Irola

De hecho, durante esta segunda oportunidad ambos disfrutaron unas vacaciones en Europa junto a la familia del youtuber.

“El viaje que hicimos era para intentarlo una vez más, pero no se dio”, concluyó Diego.

Aunque el exparticipante de Mira quién baila (MQB) no quiso entrar en detalles sobre la ruptura, una fuente cercana a la pareja reveló a este medio que la relación estaba desgastada y volvieron a aparecer los mismos problemas de celos, toxicidad, que motivaron la primera separación. Esto habría sido la razón principal por la que Bravo decidió poner punto final a la relación con Esteban.

Diego Bravo,anda solterito y a la orden. (Cortesía Diego Bravo /Cortesía)

Ahora, Diego Bravo está oficialmente soltero y sin compromiso. En el pódcast Aquí entre nos de La Teja, reveló que cuando está solo usa un anillo de diamante en forma de corazón, que se compró hace años, como un recordatorio de que el amor propio es lo primero. Así que si lo ve luciendo ese anillo, es señal de que está abierto a nuevas oportunidades.