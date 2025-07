Diego Bravo confirma a miles de kilómetros lo que venía negando por semanas

El creador de contenido Diego Bravo se encuentra de paseo por Europa con su familia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo confirmó a miles de kilómetros lo que venía negando por semanas y lo hizo a través de una foto y con una canción del colombiano Beéle.

El creador de contenido se encuentra de vacaciones por Europa con su familia y con su pareja Esteban Irola, el mismo que terminó públicamente a inicios de marzo.

El youtuber compartió en su cuenta de Instagram una historia abrazado a su pareja en una de las hermosas calles de Bélgica y le colocó la canción “Mi refe”, que habla de que ya todo el mundo sabe que “somos algo”.

Además, el tema habla de qué importa lo que hablen los demás y que para qué seguir ocultándolo.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB) había dicho en el pódcast “Aquí entre nos”, de La Teja, que la relación con Esteban se había acabado porque se perdió la confianza entre ellos y por un tema de celos.

Hace poco más de un mes le consultamos al youtuber si había regresado con su ex, luego de que nos llegaran rumores de que los habían visto muy acaramelados en una fiesta y lo negó.

“No, no hemos vuelto, no. Vos sabés, a veces uno se topa en algún lugar sin querer o así y pasan esas cosas”, dijo entre risas en mayo.

Diego Bravo confirmó así que regresó con su novio Esteban Irola, mientras pasean por Europa juntos. (redes/Instagram)

Dicen que solo los ríos no se devuelven y a Bravo no le quedó más que devolverse los peluches con su ex por amor.