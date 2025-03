Diego Bravo confirma una noticia que nadie esperó

Diego Bravo habló con sinceridad con sus seguidores de redes. Fotografía: Instagram de Diego Bravo. (rede/Instagram)

El youtuber Diego Bravo confirmó una noticia que nadie esperó, pero que decidió hacerla pública porque siente que así como en un momento la celebró con toda la gente, ahora debe enfrentarla de la misma manera.

Bravo anunció este sábado por medio de un video en redes sociales que volvió a la soltería, ya que hace unos días decidió ponerle fin a su relación amorosa con Esteban Irola, con quien anduvo por un año.

LEA MÁS: Diego Bravo y su novio llevan su relación amorosa al siguiente nivel, ¿se casan?

“Quiero compartir con ustedes algo personal. Siempre he sido transparente y honesto con mi vida y proceso y esta vez no va a ser la excepción ni diferente”, afirmó Bravo antes de soltar la bomba.

“Hace poco terminé mi relación con Esteban, creo que fue una decisión difícil, pero también necesaria. Hay límites que no se pueden dejar cruzar y nadie debería quedarse en un lugar donde el amor se convierte en manipulación, celos y control”, afirmó Bravo.

Diego dijo que la decisión que tomó se dio luego de que su ahora exnovio vulnerara su privacidad al ingresar a su teléfono celular sin su permiso para husmear y grabar un video con el que después amenazó subirlo a redes sociales.

“A veces pensamos que conocemos a las personas con las que compartimos nuestra vida pero la realidad nos sorprende y quiero compartir con ustedes lo que me pasó no solo para contar mi historia sino para que aprendamos a identificar señales”, dijo Bravo.

LEA MÁS: Novio de Diego Bravo lo defiende con todo ante críticas en Mira quién baila y cuenta secretos

Según dijo, que una persona revise el celular sin su consentimiento no es muestra de amor, sino de miedo, inseguridad y de la necesidad de control.

Diego Bravo y Esteban Irola jalaron por casi un año. Fotografía: Instagram de Diego Bravo. (Jeanca Bogantes/Jeanca Bogantes)

“Antes de que haya más especulaciones o que alguien intente dañar mi imagen, prefiero hacer este video. Si me ven solo, no se van a extrañar, si me ven con alguien más, tampoco”, afirmó.

Diego y Esteban parecían llevar las cosas muy bien y felices, de hecho, en junio del año pasado durante un viaje que hicieron juntos a Argentina, el youtuber y su expareja intercambiaron un anillo de promesa.

La Teja intentó conversar con Esteban y aunque contestó, colgó la llamada de inmediato al saber que éramos de este medio. Se le envió un mensaje vía WhatsApp, pero al cierre de este artículo no había respondido.

LEA MÁS: Diego Bravo gritó a los cuatro vientos que está enamorado ¿Quiere saber quién es el galán?