Novio de Diego Bravo lo defiende con todo ante críticas en Mira quién baila y cuenta secretos

El youtuber Diego Bravo y su novio Esteban Irola

Diego Bravo ha dado bastante de qué hablar desde que se dio a conocer como youtuber y ahora más desde que aceptó participar en el programa Mira quién baila (MQB) de Teletica.

“No baila nada”, “Lo único que hace es mover el trasero”, “Lo metieron ahí para que no hable de Teletica”, son solo algunos de los comentarios que pasan escribiendo en redes sociales sobre el compañero de baile de Yessenia Reyes.

Esteban Irola, novio del creador de contenido, cree todo lo contrario y no le preocupan las criticas que le hacen, pues asegura que su pareja ha demostrado con baile que merece estar en la competencia y ¿por qué no? Hasta en la final.

Así bailó Diego Bravo en la quinta gala de MQB

El vecino de Cartago, de 30 años, no se pierde una sola gala y siempre lo acompaña en los ensayos generales y a la transmisión en vivo, por eso dice ser fiel testigo de lo mucho que se ha esforzado y evolucionado con cada gala.

“La gente siempre va a hablar, desde el punto que tal vez no ha tenido buena reputación por su personaje y eso es algo que lo arrastra un poco, pero él ha demostrado con el baile, porque es un programa de baile, que lo hace bastante bien y creo que ha cerrado muchas bocas por ahí”, dijo.

Yo lo veo para llegar a la final. Él le ha puesto mucho, yo he visto el sacrificio que hace y sé que lo disfruta” — Esteban Irola, novio de Diego Bravo

Esteban agregó que más bien este programa ha servido para que la gente conozca la parte humana de Diego y comprendan que el que sale en sus videos de chismes no es más que un personaje.

Menos tiempo juntos

Claro, no niega que desde que Diego se metió de lleno en MQB cuantan con menos tiempo para esta juntos y que por eso trata de acompañarlo a los ensayos cada vez que puede.

“Sí ha sido bastante fuerte porque sí le consume mucho tiempo, a ellos les dan cierto tiempo para ensayar, pero Diego siempre quiere dar más y más, entonces es como mucho el sacrificio, pero creo que el apoyo es importante, igual como se lo dan todas las parejas a los otros participantes también”, mencionó.

Diego Bravo baila junto a Yessenia Reyes en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce

Diego, por su parte, dijo sentirse muy agradecido por el apoyo que Esteban le da, pero sobre todo, porque ha sabido comprender lo comprometido que está con el concurso.

“Desde que yo me levanto, me levanto bailando y todo lo que hablo durante el día es sobre baile, ya él se sabe hasta mis coreografías y ha sabido comprender la situación, entonces para mí es un gran apoyo, creo que no sería lo mismo si él no estuviera conmigo”, expresó.

Tengo un horario de oficina, de 8 a.m. a 5 p.m., entonces son ratitos que tenemos para vernos porque a veces se queda ensayando tarde, eso sí, los sábados lo acompaño al ensayo general y vengo a los programas” — Esteban Irola, novio de Diego Bravo

Flechazo en una fiesta

Diego y Esteban se conocieron en noviembre del pasado en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, pero no fue hasta febrero que empezaron a salir y a conocerse más.

Según contó el mercadeólogo y productor audiovisual, al principio no fue fácil empezar a salir con una persona tan mediática porque era algo a lo que no estaba acostumbrado; sin embargo, con el tiempo se ha ido acostumbrado.

“Al principio fue difícil. Yo mantengo mi vida igual, pero al principio sí era medio complicado porque salíamos y la gente nos tomaba fotos, de pronto mi cuenta de Instagram empezó crecer, yo tenía no sé... mil seguidores y de repente la gente me seguía como para saber quién era y por no ser del medio”, mencionó.

Esteban Irola acompaña a Diego Bravo a todas las galas de los domingos.

Lo bueno es que como trabaja en mercadeo y conoce sobre el manejo de redes sociales asegura que han hecho una buena dupla en ese sentido, porque en ocasiones le ayuda a Bravo hacer sus polémicos videos.

Suegros quieren a Diego

Esteban también nos contó que jamás olvida cuando sus papás se dieron cuenta de quién es su novio, pues desconocían de su trabajo en redes sociales.

Sin embargo, una vez que conocieron al otro Diego lo empezaron a amar tanto como él.

“Vieras que mi papá y mi mamá no sabían quién era Diego, entonces al principio fue muy cómico porque mi mamá era: ‘pero él es famoso o qué’, y un día lo ‘googleó' y le salieron ese montón de cosas fatales, por sus videos (risas), pero bueno, ya después vieron que es un gran ser humano y en mi familia lo han aceptado superbién”, dijo.

Diego Bravo casi se muere al llegar a los ensayos de Mira quién baila

Camino a la final

Esteban recordó que fue cuando iban para Argentina que Bravo recibió la llamada de Teletica para invitarlo a este formato y que no olvida lo emocionado que se puso porque sabía que bailar siempre le ha gustado.

De hecho, Diego asegura estar viviendo un sueño frustrado porque desde que estaba en la escuela le gusta participar en grupos de baile y siempre ha querido meterse a una academia.

En junio ellos viajaron a Argentina donde Diego le entregó un anillo de promesa a Esteban para formalizar más la relación.

Por otra parte, el youtuber aseguró que él no negoció con la producción de Teletica no salir nominado y que si se mantiene aún en la competencia es porque con mucho esfuerzo saca adelante las coreografías y gracias al apoyo del público.

“Yo nunca negocié no estar nominado, no creo que se pueda hacer eso, así que no, yo soy un participante más”, aclaró.