¿Se arrepiente Diego Bravo de participar en Mira quién baila? Esto dijo el youtuber

Diego Bravo habló este jueves de todos los sacrificios que ha significado para él participar en Mira quién baila (MQB) y reveló si está o no arrepentido de haberle dicho “sí” a Teletica para ser parte de ese proyecto.

El polémico youtuber se refirió sobre eso en dos historias que compartió en Instagram. En la primera repasó cómo se siente a mes y medio de que termine el reality de meneos y en la segunda sobre las cosas que dejó de lado producto de la competencia.

Bravo no la pasó muy bien la semana pasada porque estuvo muy enfermo y aunque ya está “con toda la pata”, el recargo de una coreografía más para la próxima gala sí lo tiene muy agotado.

A partir de este domingo, cada pareja de MQB presentará en la pista dos coreografías. Ambas serán evaluadas por el jurado y según los puntos de vista de los expertos dependen las nominaciones.

“Les cuento que ya me siento muy bien, eso sí, muy cansado, muy agotado. Si estaba ‘pariendo’ con una coreo ahora estoy ‘pariendo’ el triple con dos coreos y aunque son un poquito más cortas las canciones es mucha información qué aprender, porque nosotros no somos bailarines, no tenemos la experiencia, la agilidad; pero intentamos hacerlo”, dijo Bravo.

Según comentó, se siente contento, feliz y no se arrepiente de participar en el programa, a pesar de que eso ha implicado pausar muchas cosas de su vida personal y sacrificar otras, como por ejemplo el tiempo con su novio Esteban.

“Estar en MQB ha sido bien chiva, pero me ha tocado sacrificar varas que para mí también son muy chivas. Los que me conocen saben que paso viajando y me ha tocado sacrificar todos mis viajes, los festivales de electrónica, las fiestas, salir a tomar… He sacrificado mucho mi relación de pareja con Esteban, lo veo muy pocas horas al día y el fin de semana no puedo dedicarlo a él. He sacrificado varas que, a veces digo, qué fuerte. Pero ha valido la pena y no me arrepiento”, añadió Diego.

También manifestó su gran deseo de llegar a la final del programa, pues para él sería darle sentido a todas esas cosas que dejó de hacer por estar ahí.

