Mamá de Keyla Sánchez le dijo una gran verdad en la cara a Diego Bravo

Keyla Sánchez, junto a su mamá Kattya Granados y al youtuber Diego Bravo. (Instagram)

Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, le dijo una gran verdad en la cara al polémico youtuber Diego Bravo, con quien tuvo algunas diferencias en el pasado por las cosas que decía de su famosa hija.

Granados fue la invitada en el más reciente episodio del podcast “Ke-arda”, que conduce la expresentadora de canal 7 con el actual participante de Mira quién baila, quienes se fumaron la pipa de la paz hace unos meses.

Precisamente fue en el programa donde doña Kattya le confirmó a Diego Bravo una cosita que sentía sobre él hace un tiempo, pero viéndolo a los ojos y con mucha sinceridad le aseguró que ya había pasado la página.

“Kattya, ¿yo te caía mal?”, preguntó Bravo a la conocida mamita de Keyla, quien es jefa de Recursos Humanos del hospital de San Ramón.

La señora no evadió responder. “¿Qué te diré? Soy una persona muy transparente y, claro que sí, en algún momento me cayó mal porque usted hizo méritos para que me cayera bien mal; pero soy una persona que no guardo raíces de amargura y perdonamos porque eso es lo que me manda Dios”, contestó Granados.

Keyla metió la cuchara y le explicó a Diego que como a cualquier mamá, a la suya le enojaba todo lo que él hablaba sobre ella, por eso en más de una vez la señora sacó las uñas y garras para defenderla.

“Keyla y Diego son fuertes porque tenemos esa coraza (la de llevar palo por ser figuras públicas), pero atrás de nosotros hay familia que no está acostumbrada a nada de esto”, consideró la exfigura de Teletica.