Diego Bravo nos confesó qué es lo que le molesta bastante de Mira quién baila

Hay algo que Diego Bravo "odia" de Mira Quién Baila. (Instagram)

Diego Bravo no se guardó nada y, sin pelos en la lengua, nos reveló que hay algo que, realmente, le molesta del programa Mira quién baila.

Este domingo, La Teja estuvo en los camerinos de los participantes; ahí nos topamos a Bravo, a quien le preguntamos sobre un tema que él toca mucho en sus redes sociales, y es sobre los zapatos de bailarín que le dio la producción del programa cuando aceptó el reto.

“Se llaman los zapaticos, nada que ver. Y desde que me los dieron ha sido bastante incómodo porque no estoy acostumbrado a usar tacones.

De todo lo que hay en Mira quién baila, lo que no me gusta son los zapatitos. Son muy incómodos, sigo sin acostumbrarme y, por lo general, uno baila de puntas, entonces bailar en puntita duele mucho más”, agregó.

El polémico influencer contó que es la primera vez que utiliza este tipo de zapatos de bailarín profesional, y que, de hecho, lo que siempre usa para moverse son tenis, pues es más práctico.

“Para fiestas y bailes siempre he usado tenis”, detalló.

Bravo lleva dos de las cuatro galas usando tenis, y expresó que era más cómodo para él.

“Con tenis es mucho más cómodo. Igual, todo depende mucho del ritmo; por ejemplo, para esta última presentación bailamos disco, entonces se presta para andar tenis”, comentó.

Diego Bravo confesó que para él es mejor andar en tenis. Cortesía

Según dijo, en el día usa sus zapatos personales, pero cuando le toca ensayar se los tiene que encaramar para moldearlos.

“No queda de otra que amoldar los zapatos a como dé lugar, porque no hay otra opción. A veces para descansar el pie, mi pareja de competencia, Yessenia Reyes, me deja quitármelos y usar tenis”, digo.

Diego Bravo siempre presenta sus zapatos de bailarín como los zapaticos nada que ver. Cortesía

El participante contó que usa los zapatos sin plantillas ni nada, pero una de las cosas que le incomoda es que se dio cuenta de que tiene el pie plano.

“Yo no sabía que tenía el pie plano, hasta que entré a la competencia. Cuando me hicieron los exámenes me dijeron que tenía pie plano. Hasta el momento no me he visto afectado, pero sí tengo que ponerle atención”, manifestó.

Diego contó que la única desventaja de tener pie plano es que pierde un poco la estabilidad en el equilibrio que tiene que tener.

“Al inicio pensé que iba a tener problemas por el pie plano, pero de momento, todo ha salido bien”, expresó.