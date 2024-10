Lynda Díaz, Diego Bravo y demás participantes de Mira quién baila fueron sacudidos con esta advertencia

Lynda Díaz, Diego Bravo, Lisbeth Valverde, Mimi Ortíz y demás participantes y bailarines de Mira quién baila quedaron como palo de gallinero. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz, Diego Bravo y los demás participantes y bailarines de Mira quién baila (MQB) quedaron con el pelo parado este domingo por una advertencia que les hicieron en el programa de canal 7.

Al finalizar la cuarta gala y antes de anunciar a Austin Berry y Janeth Valverde como nominados, los jueces les dieron un ultimátum a todos que, de acatarse, marcaría un antes y un después en la competencia.

“Todas las parejas han presentado una evolución, pero la exigencia en esta competencia ha pasado a otro nivel”, advirtió la juez Isabel Guzmán a las nueve parejas que continúan en el reality.

La afirmación de Guzmán remató los comentarios que hicieron Toni Costa e Isaac Rovira, los “jueces de hierro”, quienes exigieron a los bailarines llevar al límite a los famositicos en la pista, porque de lo contrario, habrá consecuencias.

“Aprovechamos que los tenemos a todos aquí, para pedirles que estamos ya a punto de llegar a la quinta gala la semana que viene, mitad del recorrido del programa, y necesitamos aumentar la dificultad de lo que están bailando. Vamos a tener muy en cuenta la dificultad de las coreografías. No queremos ver pasos básicos, no queremos ver cosas sencillas, queremos ver cómo se esfuerzan, no cómo se quejan cuando los bailarines les piden que hagan cosas difíciles. Deben hacerlo si quieren seguir en este programa”, sentenció Rovira.

Lisbteh Valverde y Javier Acuña fueron la pareja ganadora de la cuarta gala. Fotografía: Lilly Arce.

El galán Toni Costa no se quedó atrás y, ante la nueva cancha que les marcaron, les pasó un bolado: ser más astutos e inteligentes para ir un paso adelante de los demás.

“También tenemos que decirles que sean más inteligentes compitiendo; es decir, ustedes están compitiendo en Mira quién baila, ustedes ven que cada semana los cuatro jueces damos unas valoraciones y damos unos tips de técnica básica, no puede ser que cada semana tengamos que repetir los mismos tips con los siguientes que han hecho el mismo ritmo”, reclamó Costa.

Mientras los jueces los dejaban como palo de gallinero, los famositicos mostraban en cámaras sus caras de congoja, más que a partir de la gala seis en la pista tienen que presentar dos coreografías por pareja.

Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira también reconocieron la evolución de algunas parejas. Fotografía: Lilly Arce.

Con el nuevo panorama, al parecer, más salvados están Marvin Hidalgo y Vanessa González, quienes ya se bajaron del vagón de Mira quién baila que, por primera vez, jala el trencito de Teletica este 2024.

