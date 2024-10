Así fue que Diego Bravo le quebró el dedo a su bailarina Yessenia Reyes

Diego Bravo y Yessenia Reyes ensayan junto a Chassé, la perrita de la bailarina.

Yessenia Reyes, pareja de baile de Diego Bravo en Mira quién baila, tiene un dedo fracturado y fue el mismo youtuber quien se lo lesionó en uno de los ensayos.

La bailarina hizo un video para explicar cómo ocurrió el accidente, debido a que muchos de los seguidores del programa de Teletica le han preguntado qué fue lo que pasó.

Yess señaló que el accidente fue “muy sin gracia” y que no es la primera vez que le ocurre algo así.

LEA MÁS: Dos ojos más vigilan a Diego Bravo y su bailarina en los ensayos de Mira quién baila

Yessenia Reyes explicó cómo Diego Bravo le quebró el dedo

Ella deberá andar con una férula por 22 días y no puede quitársela para nada mientras la revisa de nuevo el doctor.

“Teníamos que conectar nuestras manos. Las bailarinas ponemos las manos así (dedos estirados) y entonces Diego me dijo: ‘Bueno, Yess, démole’, y en eso él me agarró así (entre lazar los dedos) y en lo que él me hizo fuerte, este dedito (meñique) hizo así (para arriba)”, explicó.

Diego Bravo ha tenido que tener más cuidado con Yessenia Reyes para no lastimarla. Fotografía: Lilly Arce.

La bailarina vaciló con que tiene dedos de mentira porque se le quiebran muy fácil, de hecho, una vez en Dancing with the Stars ya le habían quebrado la mano, igual ensayando.

Para las galas le están entablillando el dedo, para que se vea más estético o bonito, pero en los ensayos lo anda como enyesado para ver si el hueso se le pega.

Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila, da detalles de lo que le pasó

Dicho accidente le ocurrió hace más de una semana, pero ella se aguantó el dolor unos días pensando que era solo un golpe; sin embargo, las placas revelaron que lo tiene fracturado.